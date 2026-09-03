El tenis argentino aseguró un representante en los octavos de final del US Open 2026. Mariano Navone y Tomás Etcheverry ganaron sus respectivos partidos de segunda ronda y ahora se enfrentarán en la tercera instancia del Grand Slam estadounidense.

El cruce tendrá un condimento especial: será una pelea entre dos grandes representantes del tenis nacional por continuar en carrera en Nueva York. El ganador avanzará directamente a los octavos de final, mientras que el otro quedará eliminado.

Etcheverry volvió a meterse entre los mejores

Tomás Etcheverry, ubicado en el puesto 32 del ranking mundial, derrotó al británico Jacob Fearnley por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3, en un partido que duró tres horas y 18 minutos.

El argentino impuso condiciones desde el comienzo gracias a la solidez de su servicio y aprovechó los errores de su rival, que acumuló 11 dobles faltas. Después de quedarse con los dos primeros sets, Fearnley reaccionó en el tercero, pero Etcheverry recuperó el control en el cuarto y selló su clasificación.

Con esta victoria, el platense igualó su mejor actuación en el US Open y también su registro en un Grand Slam sobre cemento, luego de haber alcanzado esta misma instancia en el Abierto de Australia.

Navone sigue haciendo historia

Mariano Navone también tuvo que trabajar para conseguir su boleto a la tercera ronda. El argentino, número 49 del mundo, remontó un partido complicado ante el italiano Matteo Berrettini, ex número 6 del ranking.

Berrettini se quedó con el primer set por 6-3 y mostró toda su potencia con el saque, con 15 aces durante el encuentro. Sin embargo, Navone reaccionó desde el segundo parcial, se apoyó en la potencia de su drive y comenzó a encontrar los errores del italiano.

El argentino ganó el segundo set 6-3, se llevó el tercero por 6-4 y terminó de cerrar una batalla de tres horas y media en el tie-break del cuarto parcial, que ganó por 7-6 (4).

Argentina ya tiene un lugar asegurado

El cruce entre Navone y Etcheverry asegura que Argentina tendrá, al menos, un representante en los octavos de final del US Open, algo que vuelve a destacar el presente del tenis nacional.

Además, Navone llega al duelo después de haber protagonizado una de las grandes sorpresas del torneo: en la primera ronda eliminó al serbio Novak Djokovic, cuatro veces campeón del US Open.

Ahora, los dos argentinos se enfrentarán por un lugar entre los 16 mejores del último Grand Slam de la temporada. Será una batalla nacional en Nueva York, con la certeza de que uno de ellos seguirá haciendo historia.