Nazarena Vélez y Santiago Caamaño protagonizaron un momento de mucha tensión durante la última emisión del ciclo de streaming que la conductora encabeza en Bondi Live. La actriz recibió en el piso a su actual pareja, conocido popularmente como el Bocha, y la charla sobre la intimidad de la relación derivó en un inesperado cruce sobre el futuro de ambos y las chances reales de formalizar su vínculo legalmente.

Todo comenzó mientras la pareja debatía en vivo sobre la posibilidad de abrir o no la relación sentimental que mantienen desde el año 2019. En medio de ese intercambio de opiniones, Nazarena Vélez decidió cambiar el rumbo de la conversación y sorprendió al actor con un planteo muy directo que lo dejó completamente descolocado frente a las cámaras: "¿Por qué no te querés casar?"

Lejos de esquivar el tema, el Bocha tomó la palabra con seguridad y explicó los motivos personales por los cuales prefiere evitar el paso por el altar. "Porque nunca fue mi sueño. Nunca crecí con esa idea. Sinceramente nunca fue mi deseo y así como estamos, estamos joya", aseguró Santiago Caamaño para dejar en claro su postura frente a la propuesta implícita de su novia.

El actor también aprovechó la ocasión para recordar el historial sentimental de la productora teatral y fundamentar su negativa a firmar una libreta de familia. "Vos ya te casaste varias veces y por lo visto no te fue tan bien, así que ¿para qué vamos a tocar algo que funciona?", lanzó sin filtros, provocando la reacción inmediata de todos los presentes en el estudio de streaming.

Sin embargo, Nazarena Vélez no se conformó con esa primera explicación y buscó profundizar aún más en el sentimiento de su pareja para ver hasta dónde estaba dispuesto a ceder por amor. "Y si yo, en un hipotético caso, te planteo que casarnos sí es mi sueño, ¿qué hacés?", retrucó la conductora para poner nuevamente contra las cuerdas a Santiago Caamaño en pleno programa.

Ante la insistencia, Caamaño intentó salir del paso con una declaración romántica pero evasiva: "Yo prometo hacerte la mujer más feliz del mundo sin necesitar de un papel". Como Nazarena Vélez le exigió una definición concreta repitiendo "No me estás entendiendo, ¿qué hacés?", el actor finalmente cedió un poco en su postura y admitió entre dudas: "Mmm, bueno, lo analizaría".

De esta manera, entre consultas incómodas y contestaciones cargadas de honestidad, Nazarena Vélez y Santiago Caamaño dejaron en evidencia frente a toda su audiencia que, al menos por el momento, pasar por el altar no figura dentro de los planes inmediatos de la pareja.