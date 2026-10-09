Nazarena Vélez contó las fotos íntimas que recibe en redes para ser seducida

Nazarena Vélez habló sobre los mensajes desubicados que recibe en sus redes sociales junto a su hija Barbie Vélez, Melody Luz y Alejandra Maglietti. Durante la emisión de su programa en Bondi Live se refirió tanto al envío de imágenes sexuales no solicitadas como al contacto de familiares de sus antiguas parejas.

La artista cuestionó la costumbre de mandar fotos íntimas sin consentimiento previo y consideró que "nadie se va a calentar en la vida" con ese contenido. Además definió esa práctica como violenta y desagradable, al tiempo que explicó que intenta no abrir esos chats porque en un principio cree que se trata de otra cosa.

Al pedir ejemplos a sus compañeras sobre situaciones incómodas, la conductora señaló que las llamadas fotopitos le llegan todo el tiempo de manera privada. La famosa aseguró: "No me interesa en lo más mínimo, me das una vergüenza", sobre quienes le envían ese material.

Por su parte Barbie Vélez coincidió en que se trata de un hábito común en las plataformas digitales, mientras que la humorista sumó una broma al respecto. La conductora expresó con gracia: "Una receta pensás que te están mandando y es un choripán".

Más allá de los desconocidos, la panelista reveló que también le escriben mujeres a las que identificó como exsuegras para contarle sobre la vida de sus hijos. A pesar de preguntarse "¿Qué me querés decir? No me interesa en lo más mínimo", aclaró que responde siempre desde la cordialidad.