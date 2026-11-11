Nazarena Vélez contó que se le rompió la bombacha frente a todo mundo

Nazarena Vélez y la conductora Juana Viale se convirtieron en protagonistas de una insólita anécdota televisiva que no pasó desapercibida. Durante la grabación del programa Almorzando con Juana, la panelista sufrió un percance imprevisto con su indumentaria en pleno rodaje de la emisión que se emite por la pantalla de El Trece.

La artista reveló los detalles de este momento incómodo en Storytime, su ciclo de streaming transmitido por Bondi Live. Frente a sus compañeros de mesa, Nazarena Vélez detalló el malestar físico y el estrés que le produjo la situación vivida horas antes en el estudio de televisión durante la jornada de trabajo.

Según explicó la propia protagonista en su relato en vivo, el problema ocurrió de manera repentina mientras compartía el almuerzo con los demás invitados. "Hoy me duele la cabeza. Hace un rato grabé el programa de Juana Viale y en el medio de la mesa se me rompió el elástico de la bombacha", confesó ante la sorpresa de todos.

A pesar del susto inicial que le provocó el incidente en plena filmación, Nazarena Vélez aclaró que la prenda que llevaba puesta evitó que el hecho pasara a mayores. "Yo estaba en el medio de la grabación y me asusté cuando se me rompió. Igual estaba con pantalón, no pasó nada", completó entre risas para quitarle dramatismo al asunto.