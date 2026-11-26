El adiós de Nazarena Vélez sacude a LAM y deja a Ángel de Brito frente a un escenario lleno de interrogantes por el cierre de año. La histórica panelista dejó su silla después de cinco años en el ciclo, en medio de versiones sobre lo que pasará con el programa en la televisión.

La salida de la productora Mandarina de América TV y su absorción por parte de El Nueve marcan un giro fuerte en el espectáculo. A fin de año termina una etapa en el canal de Palermo, algo que el propio conductor confirmó y que alimenta los rumores sobre un posible desembarco en otra señal.

Mientras crecen las especulaciones sobre el destino del envío y las chicanas al aire sobre figuras como Pilar Smith y Denisse Dumas, el miércoles llegó el momento de despedir a Nazarena Vélez. La actriz se aparta del panel para enfocarse en su temporada de verano, donde encabezará una producción propia en Villa Carlos Paz.

El final del programa estuvo cargado de afecto, repasos de momentos divertidos y picantes, y la sorpresa de ver a su hija Barbie Vélez en el estudio. Durante esa charla relajada, la panelista lanzó: "Estoy cansada, no pienso a esta hora", antes de agradecerle al conductor por el trabajo compartido.

En ese intercambio emotivo, Nazarena Vélez también expresó: "Amo LAM y a vos, después de trabajar cinco años con tanta tranquilidad, armás equipos increíbles. Es un placer". A su turno, Ángel de Brito le dejó la puerta abierta para regresar y le dijo: "Naza donde estemos el año que viene, es tu casa. Te esperamos".