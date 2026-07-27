Nazarena Vélez recordó cuando su hija le dijo que tenía las venas cortadas

Durante una conversación en el canal Bondi, Nazarena y Barbie Vélez sacaron a la luz un suceso desconocido que marcó su vínculo familiar. La actriz rememoró el impacto de recibir un llamado a las cuatro de la mañana, en el cual su hija le avisaba que se había cortado las venas tras un percance con una mesa de vidrio. Este episodio fue repasado por ambas mientras recordaban diversas situaciones insólitas que compartieron en el pasado.

Al enterarse de lo ocurrido, la conductora no ocultó su angustia y reaccionó con un reclamo directo. Según recordó la propia joven entre risas, su madre le recriminó "Hija de p…, ¿te querés morir? ¿Por qué me hacés esto?". A pesar del dramatismo del momento inicial, el intercambio actual permitió que ambas abordaran el tema con una mirada más distendida.

La hija de la actriz explicó que en aquel momento tomó la decisión de asistir sola a un centro médico para no generar más preocupación en su madre. Según su testimonio, se trasladó junto a sus compañeras para recibir la atención necesaria. "Fui con mis amigas para que me cosieran", detalló para aclarar que se trató de una situación delicada pero que buscó resolver de forma independiente.

Nazarena reconoció que la noticia la tomó por sorpresa y que su sentimiento principal fue de pura inquietud. En un intento por restarle tensión al relato de lo sucedido, la joven concluyó con una reflexión sobre su propia responsabilidad en el accidente. "En todo caso me lo hice a mí", afirmó para cerrar la anécdota y traer alivio al diálogo familiar.