Nazarena Vélez relató el accidente que tuvo: “Todavía estoy shockeada”

Durante la emisión de su programa de streaming Story Time, transmitido a través de la plataforma Bondi, la conductora Nazarena Vélez compartió un tenso momento que vivió mientras transitaba en su vehículo particular.

El episodio ocurrió cuando la actriz se dirigía hacia las instalaciones del canal para cumplir con su jornada laboral cotidiana en el ciclo que se emite de lunes a viernes a partir de las 15 horas.

A pesar de la gravedad del imprevisto vial, las consecuencias no pasaron a mayores y la protagonista logró llegar a destino sin heridas físicas, aunque sumamente afectada en lo emocional.

Al iniciar la transmisión digital de la tarde junto a sus compañeras de elenco, Barbie Pucheta y Ale Maglietti, la animadora se tomó un espacio para narrar el hecho. Con visibles muestras de alteración por lo ocurrido, la conductora anticipó la situación ante la audiencia al expresar "Acabo de tener algo tremendo".

Inmediatamente después de su primera intervención, continuó su descargo frente a las cámaras para justificar su necesidad de desahogo y afirmó "Es tremendo y lo voy a contar porque estoy como shockeada y lo quiero contar" antes de proceder a detallar cómo se desencadenó el siniestro vial.

Al describir la mecánica del accidente, la conductora puntualizó las circunstancias precisas de la colisión y relató "Venía manejando por el carril rápido de la Panamericana y de una camioneta de adelante mío saltó un cascote y me dio en el parabrisas. El susto que me pegué" de modo descriptivo sobre el impacto del proyectil.

La reconstrucción del suceso indica que el elemento contundente probablemente se hallaba suelto sobre el asfalto de la autopista y salió despedido a gran velocidad al ser pisado por otro vehículo de manera lateral. Este tipo de incidentes mecánicos resulta habitual en las rutas y autovías de alta circulación, presentándose con mayor frecuencia ante el paso de camiones o rodados de gran porte.