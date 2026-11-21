El presente sentimental de Marta Fort vuelve a estar en el centro de la escena mediática tras su reciente y escandalosa ruptura con Juan Manuel Ramírez. En este contexto de versiones cruzadas, el actor Nazareno Casero decidió dar la cara ante la prensa para aclarar su situación frente a las especulaciones que lo señalan como el posible tercero en discordia en la pareja.

Durante una entrevista brindada al ciclo Desayuno Americano, el intérprete se refirió por primera vez al vínculo que lo une con la heredera de Ricardo Fort. Ambos artistas coinciden actualmente en las exigentes jornadas de grabación de MasterChef Celebrity, espacio donde comenzaron a gestarse los comentarios sobre una supuesta cercanía que excedería lo estrictamente laboral.

Al ser consultado de manera directa sobre la naturaleza de su trato cotidiano en los estudios de televisión, el protagonista intentó llevar tranquilidad y poner paños fríos a la situación. Con total naturalidad frente a las cámaras del programa matutino, el artista definió el lazo actual con su compañera con una frase contundente y aclaró: "Somos buenos compañeros".

No obstante, el entrevistado sorprendió al admitir que existió un acercamiento virtual previo impulsado por su propia iniciativa en el mundo digital. Según detalló en la charla, el contacto comenzó a partir de una publicación humorística de la joven en sus plataformas: "En un momento ella estaba haciendo el sorteo de buscar un novio y le mandé un mensaje, pero fue una chance".

Ante la insistencia de los panelistas por conocer el tenor de aquellos intercambios virtuales, el actor confirmó que el diálogo efectivamente prosperó fuera de los pasillos del canal. Sin entrar en detalles comprometedores sobre el contenido exacto de los chats, el intérprete reconoció el ida y vuelta con la modelo al señalar: "Sí, hablamos. Fue divertido".

Más allá de las aclaraciones sobre su presente laboral en el certamen de cocina, el artista no ocultó la fuerte atracción física que le genera la influencer. Lejos de evadir las consultas sobre sus sentimientos personales hacia la joven mediática, el intérprete dejó una declaración elogiosa que volvió a encender las alarmas: "Para mí es una de las mujeres más lindas de Argentina".

Para cerrar la nota y dejar la puerta abierta a futuras especulaciones en la farándula local, el actor respondió con picardía cuando le preguntaron si había avanzado en un plano de conquista formal. Con una sonrisa cómplice ante el micrófono, el protagonista evitó confirmar un noviazgo pero deslizó una frase sugestiva: "Por ahí sí, por ahí le mandé".