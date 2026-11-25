El tren saldría de Mendoza y los marinos pasarían por la casa de un óptico en la calle Rivadavia, en la ciudad de San Juan. Desde allí seguirían hacia Calingasta, donde los esperaría un mecánico que debía conseguirles caballos para atravesar la cordillera y llegar a Ovalle, en Chile. Así describió el trayecto Alfonso Haun en una declaración policial incorporada a una investigación de la Cámara de Diputados de la Nación.

El relato figura en el informe de 1942 de la Comisión Especial Investigadora de las Actividades Antiargentinas. Según Haun, el alojamiento en la capital sanjuanina estaba previsto en el domicilio de Alberto Zimmermann. En Calingasta, el grupo se hospedaría con Guillermo Hancke, dueño de un taller mecánico. La declaración presenta ese recorrido como un itinerario previsto. El informe consultado no confirma que ese grupo haya cruzado por Calingasta.

Lo que estableció la comisión

En el apartado de comprobaciones, los diputados dieron por establecidas la residencia en San Juan y la filiación nacionalsocialista de Zimmermann y Hancke. La comisión también examinó correspondencia y actuaciones policiales sobre las fugas de marinos en distintas jurisdicciones. Entre sus comprobaciones figura una pericia caligráfica sobre una carta que, según el informe, documentaba planes de fuga y la intervención del agregado naval alemán.

La investigación distinguió varios itinerarios. La declaración sobre Calingasta se refería a un recorrido hacia Ovalle. En otro tramo del expediente aparecen una ruta prevista por San Rafael y testimonios sobre movimientos hacia Paraguay. Son episodios distintos y los indicios de uno no confirman que se haya completado el viaje proyectado por San Juan.

Los 50 marinos internados en San Juan

Tras el hundimiento del Admiral Graf Spee frente a Uruguay en diciembre de 1939, su tripulación llegó a Buenos Aires. El Poder Ejecutivo dispuso la internación y ordenó que la marinería fuera alojada en provincias o territorios del interior bajo vigilancia de las autoridades locales. El cuadro de distribución incluido en el informe registra 50 internados en San Juan a fines de mayo de 1940 y 47 a fines de julio de 1942. Esas dos cifras no permiten, por sí solas, establecer qué ocurrió con cada persona.

El expediente conserva un parte de la Policía de San Juan sobre un baile de carnaval en la Casa España. Según ese documento, el 23 de febrero de 1941 fueron detenidos nueve internados tras un desorden en el salón. La jefatura de Policía les impuso cinco días de arresto. El episodio documenta cómo intervenían las autoridades locales mientras los marinos permanecían bajo régimen de internación.

Qué permite afirmar el expediente

El informe documenta la internación de tripulantes en San Juan, la filiación que la comisión atribuyó a dos residentes y el itinerario que Haun describió. La pertenencia a la tripulación del Graf Spee no establece por sí sola afiliación al partido nazi. El expediente se refiere a hechos de la Segunda Guerra Mundial y no aporta evidencia de que San Juan haya sido refugio de jerarcas o criminales de guerra nazis después de 1945.

Informe de la Cámara de Diputados de 1942.