La Dirección Nacional de Vialidad emitió una advertencia para los conductores que circulan por distintos corredores de San Juan, debido a la presencia de bancos de niebla que reducen considerablemente la visibilidad y aumentan el riesgo de siniestros viales.

Según el último parte difundido este martes 21 de julio, las condiciones afectan principalmente a la Ruta Nacional 40 Norte, en la zona de Villicum, y a la Ruta Nacional 141, camino al paraje Difunta Correa.

Visibilidad reducida en el Villicum

Desde Vialidad Nacional informaron que persiste un banco de niebla en el sector de los badenes de la RN 40, a la altura de Villicum.

Debido a la escasa visibilidad, solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante.

También afecta la Ruta 141

La advertencia alcanza además a la Ruta Nacional 141, uno de los principales accesos al paraje de Difunta Correa, donde también se registran bancos de niebla que dificultan la conducción.

Las autoridades recomiendan evitar maniobras bruscas, utilizar las luces bajas encendidas durante todo el recorrido y no realizar sobrepasos en sectores donde la visibilidad esté comprometida.

Recomendaciones para conducir con niebla

Ante estas condiciones climáticas, Vialidad Nacional aconseja:

Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado.

Circular con luces bajas encendidas y evitar las luces altas.

No realizar adelantamientos si la visibilidad es limitada.

Mantenerse atento a la señalización y al estado de la calzada.

Las autoridades continuarán monitoreando la situación y no descartan nuevas actualizaciones si las condiciones meteorológicas cambian durante la jornada.