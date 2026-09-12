Luján Tito atraviesa una carrera contrarreloj para reunir US$37.000 y llevar a su hijo Mateo, de 4 años, a México para realizar un tratamiento destinado a mejorar su neurodesarrollo. Sin embargo, en medio de la campaña solidaria, un error en la difusión del alias bancario fue aprovechado por un desconocido, que creó una cuenta similar y habría recibido parte de las donaciones destinadas al pequeño.

Mateo fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista y fue seleccionado para recibir un tratamiento con Cytotron en el centro NeuroCytonix, ubicado en Monterrey. Está previsto que permanezca allí desde el 7 de octubre hasta el 8 de noviembre.

Según contó su mamá, el pequeño no habla, presenta una alta sensibilidad auditiva y sensorial y atraviesa frecuentes crisis. La familia recibió con enorme expectativa la posibilidad del tratamiento, debido a que existe una extensa lista de espera para acceder a él.

Desde junio, Luján comenzó a vender comida, organizar eventos y difundir la campaña “Todos por Mateo” para intentar alcanzar el dinero necesario para viajar. Pero cuando logró que medios de Tierra del Fuego contaran su historia, ocurrió un error que terminó complicando aún más la colecta.

Un error de dos letras terminó en una estafa

Durante una entrevista radial se difundió incorrectamente el alias habilitado para recibir las colaboraciones. Más de una semana después, Luján ingresó a su cuenta de Mercado Pago porque advirtió que las donaciones no estaban llegando y descubrió que el alias equivocado ya pertenecía a otra persona.

De acuerdo con el relato de la mujer, alguien habría aprovechado esa equivocación para registrar la cuenta y recibir dinero de personas que creían estar colaborando con Mateo. La madre aseguró además que encontró antecedentes de maniobras similares atribuidas al mismo hombre y que otras personas se comunicaron con ella para denunciar situaciones parecidas.

La situación golpeó a la familia en un momento clave. A menos de un mes del viaje previsto, necesitan llegar a US$37.000 y hasta el momento habían podido reunir unos US$4.500. Además, Luján desconoce cuánto dinero pudo haber sido enviado por error a la otra cuenta.

La mujer realizó una denuncia en la Comisaría Quinta de Ushuaia y la investigación quedó en manos del Juzgado de Instrucción N°3, a cargo del juez Federico Vidal.

El alias correcto de Mercado Pago difundido por la familia es HABLEMOSDEAUTISMOTDF y debe figurar como titular Margarita Luján Tito. La campaña también utiliza TODOSPORMATEO22, bajo la misma titularidad.