Argentina cerró la fase de grupos del Mundial Senior masculino de hockey sobre patines con una goleada 4-0 sobre Chile y confirmó su recuperación después de un debut adverso. Facundo Bridge, autor de uno de los tantos, valoró el crecimiento del equipo, destacó la importancia de terminar con el arco en cero y aseguró que el triunfo les permite llegar con mayor confianza al cruce de cuartos de final ante Italia.

Durante la cobertura exclusiva de DIARIO HUARPE, con el enviado especial Maximiliano Maldonado, Bridge remarcó que el seleccionado necesitaba sostener las buenas sensaciones que había mostrado en la victoria frente a Angola y seguir consolidando su funcionamiento colectivo.

“Fue una victoria muy importante para nosotros. Queríamos seguir con lo del partido de ayer porque, después del debut que no fue el que quisimos, tenemos que agarrar sensaciones positivas y empezar a encontrarnos como equipo”, declaró.

Recuperar confianza después del debut

Argentina había comenzado el Mundial con una derrota 2-1 frente a Francia, pero logró recomponerse con el 4-1 sobre Angola y cerró la fase inicial con otro triunfo contundente. Para Bridge, esa progresión fue clave para que el plantel recupere seguridad antes de entrar en la etapa eliminatoria.

El jugador también señaló que las condiciones de la pista obligaron al equipo a adaptarse durante los partidos. Aun así, consideró que la Selección pudo encontrar mejores respuestas con el paso de las fechas.

“La pista no está fácil para patinar, así que eso también influye. Pero es importante agarrar sensaciones positivas, más confianza y seguir corrigiendo las cosas que hagan falta”, explicó.

El 4-0 también tuvo un valor especial desde lo defensivo. Bridge remarcó que mantener el arco en cero representa un respaldo para el equipo de cara a un partido en el que cada error puede resultar determinante.

“Haber terminado con el arco en cero también nos da ese plus para afrontar el partido de mañana con más tranquilidad”, sostuvo.

Italia, el próximo desafío

Con seis puntos, Argentina terminó segunda en el Grupo B detrás de Francia y avanzó a los cuartos de final. El próximo rival será Italia, este jueves desde las 14:30, en un encuentro que definirá uno de los semifinalistas del Mundial.

Bridge conoce bien al seleccionado italiano y a varios de sus jugadores por su experiencia en Europa. Además, ambos equipos se enfrentaron días atrás en San Juan durante la preparación previa al torneo, un antecedente que suma conocimiento mutuo antes del cruce decisivo.

“Italia tiene un gran equipo, tiene jugadores de mucho nivel. Ya jugamos hace un par de días en el Cantoni y también nos conocemos de las ligas de Europa”, señaló.

A pesar de la jerarquía del rival, el jugador sostuvo que Argentina debe concentrarse principalmente en su propio rendimiento y en continuar mejorando los aspectos que todavía pueden ajustar.

“Tenemos que pensar en nosotros, seguir viendo qué podemos hacer mejor y qué mejorar. Creo que si estamos en un buen día vamos a ser felices”, afirmó.

Paso a paso en la fase decisiva

La goleada ante Chile dejó además una nueva señal ofensiva para el seleccionado. Facundo Navarro, Lucas Martínez, Ezequiel Mena y el propio Bridge marcaron los cuatro goles de un partido que permitió cerrar la fase de grupos con dos victorias consecutivas.

Más allá del resultado, Bridge puso el acento en el proceso que atraviesa Argentina dentro del Mundial. El objetivo, explicó, es no adelantarse a posibles instancias posteriores y concentrarse en el próximo compromiso.

“Hay que pensar día a día y paso a paso”, resumió.

Con dos triunfos consecutivos y una mejora en el funcionamiento, Argentina llega a los cuartos de final con mayor confianza que en el inicio del torneo. Para Bridge, el 4-0 ante Chile sirvió para confirmar esa recuperación, pero ahora el desafío será trasladarla a un cruce de eliminación directa frente a una Italia que conoce y respeta.