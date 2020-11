Negociación con el FMI: hay "avances", pero el acuerdo no llegaría hasta 2021

La negociación entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional por la deuda de más de u$s 47.000 millones que tiene el país avanza, según afirmaron tanto los técnicos del FMI como el ministro de Economía, Martín Guzmán. Eso sí: no hay que esperar que el acuerdo esté cerrado este año... y hasta que no esté el acuerdo, tampoco hay que esperar ningún desembolso ni transferencia, según advirtió el fin de semana el representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos.

Tras el canje de la deuda privada -tanto la de ley internacional como la de ley local- el Gobierno encaró una segunda negociación en torno a los más de u$s 47.000 millones que le debe al FMI (u$s 44.000 de capital y otros u$s 3000 de intereses).

Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Luis Cubeddu, jefe de Misión para Argentina, concluyeron el viernes pasado una visita de alto nivel en la que se reunieron, además de con Guzmán, con buena parte del Gabinete, el Banco Central, dirigentes políticos y representantes del sector empresario.

Concluida la gira, informaron en un comunicado que analizaban "positivamente la intención de las autoridades de solicitar un programa bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF o EFF por sus siglas en ingles) así como su intención de respaldarlo con un amplio consenso político y social”. "Ha habido buen avance y el diálogo continuará en las próximas semanas", resumió el FMI.