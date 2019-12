Negri afirmó que el gobierno de Macri "no persiguió a nadie ni judicial ni políticamente"

El jefe de los diputados de Cambiemos, Mario Negri, declaró hoy que el gobierno de Mauricio Macri "no persiguió a nadie ni judicial ni políticamente" y manifestó "coincidencias" con algunos tramos del discurso del presidente Alberto Fernández en el que anunció una reforma judicial integral.



Negri calificó como "prudente desde lo político" el discurso del presidente Fernández y afirmó que "nadie puede estar en contra de combatir la pobreza y el hambre", dos de los ejes en los que centró su mensaje el flamante mandatario ante la Asamblea Legislativa.



"Hay cosas en las que coincido con el enfoque que tiene de algunos jueces pero lo que creo también es que este gobierno no ha perseguido a nadie", enfatizó el diputado radical y adelantó que observarán en qué consiste la reforma que el nuevo gobierno enviará al Congreso.



"Prendo las antenas", avisó el jefe de los diputados de Cambiemos y se manifestó además de acuerdo con el mensaje sobre la publicidad del Estado, porque, indicó, "continúa la línea de este Gobierno".



"Debe haber hablado para el pasado, no tengo dudas, eso fue una autocrítica y una etapa de superación", aseguró Negri sobre el tramo del discurso de Fernández en el que se refirió a la distribución de la pauta oficial.



Respecto a los problemas "estructurales" que recibe la nueva administración, el diputado consideró que le pareció "bien" que se haya enfocado en la necesidad de "dar un salto" pero declaró que "no tuvo precisiones sobre los problemas estructurales y la parte que le toca a cada uno".



"Uno los puede discutir o no pero la Argentina no comienza cuando llego hoy a jurar él", aseguró.