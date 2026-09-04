Nehuén Pérez dio el visto bueno para sumarse a la institución, pero la operación depende de la respuesta del club portugués y de un acuerdo económico entre ambas partes antes del 2 de septiembre, momento en que finaliza el período de traspasos.

Martín Arévalo detalló la situación del zaguero y confirmó el acercamiento. “Pérez dio el OK para venir, pero Boca y Porto tienen que hablar de números”, explicó el periodista. En ese mismo sentido, agregó: “El nombre por el que Boca inició contactos es Nehuén Pérez. El futbolista dio el OK a Boca para avanzar y ahora depende de la operación entre Boca y Porto. Si Porto da e OK para un préstamo, el defensor vuelve a la Argentina para jugar en Boca, si el Porto da el OK para una transferencia también da el visto bueno”.

La propuesta inicial contempla un préstamo con opción de compra. El equipo de Portugal debe definir si acepta esa modalidad o prefiere negociar una venta definitiva. Esta alternativa permitiría sumar al jugador con la posibilidad de adquirir su ficha, en lugar de recibirlo solo para que recupere rodaje. Surgido en Argentinos Juniors, el marcador central pasó por Atlético de Madrid y disputó 4 temporadas en Udinese entre 2021 y 2024.

Tras su llegada al conjunto lusitano, fue convocado a la Selección Argentina durante el ciclo de Lionel Scaloni y luego perdió continuidad. A esto se le sumó una extensa recuperación por una lesión en el tendón de Aquiles, motivo por el cual busca sumar minutos en cancha, un factor que facilita las charlas para retornar al país.

Desde el cuerpo técnico, Rodolfo Arruabarrena sostuvo la necesidad de sumar un futbolista en ese puesto y condicionó la llegada a una mejora del plantel. “Lo tenemos claro, hay negociaciones, es difícil, tenemos poco tiempo, siempre digo que el que venga será para un salto de calidad, no para sumar. Si no es salto de calidad no creo que venga nadie”, declaró el entrenador.

El panorama defensivo del equipo presenta urgencias concretas. Nicolás Figal no atraviesa su mejor nivel, Ayrton Costa y Marco Pellegrino sufrieron complicaciones físicas, mientras que Lautaro Di Lollo se recupera de un problema muscular y cuenta con posibilidades de emigrar al exterior.

Por su parte, la representación del jugador aseguró que River también presentó una propuesta. Sin embargo, Ezequiel Sosa aclaró el estado de las tratativas al señalar: “Boca todavía no avanzó formalmente por nadie. Hasta el miércoles 2 de septiembre está la posibilidad de incorporar un jugador. No hay una oferta formal por nadie”.

La dirigencia ya conoce el salario del futbolista y está dispuesta a equipararlo. Francisco Álvarez continúa como la prioridad en la lista, aunque las gestiones se detuvieron ante los 7 millones de dólares solicitados por Argentinos Juniors, al tiempo que Ignacio Ovando, de Rosario Central, figura como otra opción sobre la mesa. La respuesta definitiva del club dueño de su pase antes del plazo límite determinará la resolución de la transferencia.