Nelson Castro le salvó la vida a una mujer en medio de su vuelo a Roma

Nelson Castro y la pasajera descompensada protagonizaron un tenso momento a bordo de un vuelo rumbo a Roma. El reconocido periodista y médico intervino de inmediato cuando una mujer sufrió una severa afección en pleno viaje hacia Italia. La situación generó gran preocupación entre todos los presentes durante el trayecto internacional.

El periodista viajaba hacia el continente europeo para sumarse a la cobertura de la gira del Papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú. En medio del trayecto, el profesional de la salud debió actuar rápidamente ante la urgencia médica presentada por la mujer. La asistencia oportuna resultó fundamental para evitar un desenlace fatal en el aire.

Según detalló el colega Pablo Montagna, Nelson Castro colaboró activamente para estabilizar a la persona afectada. Poco después, el propio médico explicó la gravedad de la situación vivida. "Ella tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río porque estuvo al borde del paro", relató.

Afortunadamente, el dramático episodio tuvo un final feliz para la pasajera atendida en el aire. Una vez que la aeronave llegó a destino, la mujer fue escoltada por paramédicos directamente hasta un centro de salud. El episodio concluyó con la tranquilidad de todos los pasajeros tras la exitosa intervención.