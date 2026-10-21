Un nene de 8 años recibió un disparo en la pelvis durante una gresca barrial en Rawson. La investigación de la UFI Genérica permitió identificar al presunto autor y avanzar con un allanamiento en su vivienda, donde la Policía secuestró cuatro armas de fuego, una carabina de aire comprimido y municiones de distintos calibres.

El episodio ocurrió en el barrio El Molle, en el departamento Rawson, durante una pelea entre varias personas que se agredieron con piedras y otros elementos contundentes. En medio del enfrentamiento, un hombre de entre 40 y 45 años extrajo un arma de fuego corta de entre sus prendas y efectuó varios disparos hacia el sector donde se encontraban los participantes de la gresca.

Entre las armas halladaas había un riflr con mira telescópica tipo militar.

Uno de los proyectiles impactó contra un niño de 8 años que se encontraba en la zona y le provocó una herida en la pelvis. Tras el episodio, la abuela del menor, de 48 años y domiciliada en el mismo barrio, radicó la denuncia en representación de su nieto.

El chico recibió atención médica en la sala de urgencias del Hospital Rawson y, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, se encontraba en buen estado de salud.

La investigación permitió identificar al sospechoso

A partir de la denuncia y de las tareas investigativas, personal de la Brigada de la UFI Genérica logró identificar al presunto autor de los disparos, quien fue señalado como Alvarado Cruz.

Con esos datos, los investigadores avanzaron con un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en Rawson. El procedimiento arrojó resultado positivo y permitió secuestrar varias armas, además de cartuchos y otros elementos vinculados con el armamento.

Este es un revólver doble acción Taurus Modelo 627 calibre.357 Magnum.

Entre los objetos incautados se encontró un revólver Taurus modelo 627, de doble acción, calibre .357 Magnum, con el número de serie AGE208585. También secuestraron una carabina semiautomática TOZ modelo TOZ-99, calibre 22 largo rifle, con numeración 0000256.

balas 9 milímetros, cartuchos con posta de plomo y balas de menor calibre.

El listado incluyó además una carabina de repetición Loewe, modelo Argentino 1891, calibre 7,65 x 54 milímetros Mauser, número A5296, y una escopeta Maverick modelo 88, calibre 12, identificada con el número MV61811M. Junto con esta última, los efectivos incautaron un cañón tubo calibre 12, número 028.

También había municiones de fal y cartuchos multipropósitos.

El procedimiento también permitió retirar de la vivienda una carabina de aire comprimido calibre 5,5 milímetros, marca SAG, modelo QB20, que no tenía numeración visible, según el detalle del secuestro.

Municiones de distintos calibres

Además de las armas, los efectivos encontraron una cédula de tenencia a nombre del hombre buscado y una importante cantidad de municiones.

En total, secuestraron 13 cartuchos calibre 12 milímetros, 38 cartuchos calibre .357, 34 cartuchos calibre 7,65 milímetros y seis cartuchos calibre 9 milímetros. También incautaron un balín calibre 5,5 milímetros.

Los uniformados quedaron asombrados de la calidad de los proyectilrs que había en la vivienda allanada.

Todo el material secuestrado quedó depositado en la Comisaría 6ª, donde permanece a disposición de las autoridades para las actuaciones legales correspondientes.

El allanamiento se enmarcó en la investigación por el hecho ocurrido en el barrio El Molle, donde un niño resultó herido durante una pelea que incluyó disparos de arma de fuego. La causa quedó bajo la intervención de la UFI Genérica, que impulsó las medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del episodio.