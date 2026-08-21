La muerte de Izán Aguirre Mendoza, el nene de seis años que fue encontrado sin vida en su casa de San Justo, Santa Fe, continúa bajo investigación. Mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió durante la madrugada, su abuelo Juan Ramón relató las últimas horas que compartió con el menor y el momento en que encontró su cuerpo.

La noche anterior, Izán había cenado en la casa de sus abuelos, como lo hacía habitualmente. Según Juan Ramón, estaba contento, jugó y bromeó sobre no querer levantarse temprano para ir a la escuela porque llovía. El abuelo lo llevó nuevamente a su casa y aseguró que todo parecía normal.

El nene tenía un certificado médico porque estaba resfriado, con mocos, tos y fiebre. Cerca de las 6:40 de la mañana, el abuelo recibió un mensaje de un vecino que vive junto a la vivienda de la madre. El hombre le contó que durante la madrugada había escuchado que el niño se quejaba. Como el menor estaba enfermo, Juan Ramón creyó que podía tratarse de los síntomas de la fiebre.

Después del mediodía, la familia esperaba que la madre y el niño fueran a comer, pero ninguno aparecía y tampoco respondían los mensajes. La esposa de Juan Ramón fue primero hasta la vivienda y golpeó la puerta sin obtener respuesta.

El abuelo también se acercó, llamó, gritó y golpeó varias veces. Al no recibir respuesta, empujó la puerta con fuerza hasta conseguir abrirla. Al ingresar, vio a la madre acostada de costado y de espaldas. Luego de despertarla y alumbrar con la linterna de su celular, encontró al pequeño boca abajo y tapado con un almohadón.

La Policía recibió posteriormente un llamado al 911 y preservó la escena. En el lugar trabajaron especialistas de la Policía de Investigaciones y de la División Criminalística.

La autopsia determinó preliminarmente que Izán murió por asfixia. Todavía restan estudios bioquímicos y anatomopatológicos para establecer con precisión cómo ocurrió la muerte. Entre las medidas también se analizarán cabellos encontrados en las manos del niño para determinar si existió un forcejeo.

La madre del menor, de 22 años, permanece detenida preventivamente mientras avanza la investigación. El fiscal regional Jorge Nessier sostuvo que, de acuerdo con las primeras actuaciones, la responsabilidad del hecho “parecería recaer en la madre”, aunque no se descarta la participación de otra persona.

El abuelo, sin embargo, defendió a su hija y aseguró que Izán nunca había sufrido maltrato. También sostuvo que el comportamiento que observó en ella al encontrarla no se correspondía con la persona que conocía. Actualmente, la mujer se encuentra en Santa Fe, donde es sometida a evaluaciones médicas y psiquiátricas.