La tragedia provocada por una gigantesca riada en Nepal dejó al menos 289 muertos, según el último balance difundido este jueves por las autoridades. El desastre ocurrió el miércoles en una zona fronteriza con el Tíbet, después del desbordamiento del río Bhote Koshi, y arrasó varias localidades a su paso.

El portavoz de la Policía nepalí Abhi Narayan Kafle confirmó la nueva cifra de víctimas y señaló que durante las últimas horas fueron rescatadas con vida 445 personas, entre ellas 27 extranjeros.

La magnitud de la tragedia todavía no pudo determinarse por completo debido a la gran cantidad de personas que permanecen desaparecidas. Según el último registro de la Junta de Turismo de Nepal, al menos 644 turistas registrados en la zona del desastre continúan sin ser localizados. De ellos, 127 son ciudadanos nepalíes y 517 extranjeros.

Entre los turistas extranjeros desaparecidos hay 178 ciudadanos de India, 65 de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia y 35 de Australia. China, además, informó que Nepal le comunicó la desaparición de cerca de un centenar de sus ciudadanos.

Las tareas de rescate se concentran principalmente en el distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet. El Ejército y las fuerzas de seguridad lograron rescatar a 123 personas que habían quedado atrapadas o incomunicadas en las zonas afectadas.

Los equipos de emergencia utilizan helicópteros para trasladar a los sobrevivientes, especialmente a los extranjeros, hacia Katmandú. Al mismo tiempo, continúan los operativos para localizar a quienes todavía permanecen desaparecidos.

La fuerza de la riada provocó graves daños en caminos, viviendas e infraestructura. Una enorme masa de agua, barro, piedras y restos de construcciones fue arrastrada varios kilómetros río abajo, lo que complicó todavía más las tareas de búsqueda.

En las primeras horas se había considerado que un terremoto podía haber desencadenado el desastre. Sin embargo, análisis posteriores del Servicio Geológico de Estados Unidos indicaron que la señal registrada correspondía a un gigantesco deslizamiento de tierra y no a un terremoto convencional. Otras investigaciones apuntan al colapso de un glaciar como posible origen de la riada.

Mientras avanzan los operativos, las autoridades mantienen el alerta ante la posibilidad de nuevos desbordamientos. La destrucción de caminos y las condiciones climáticas dificultan el acceso a las zonas más afectadas y podrían complicar el rescate de los cientos de desaparecidos.