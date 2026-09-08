Los nervios estuvieron presentes desde el primer minuto, pero también hubo lugar para el humor, las ocurrencias y el espíritu de equipo. En una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío de HUARPE TV, estudiantes de Albardón y Sarmiento se enfrentaron en una competencia que tuvo preguntas, juegos, estrategia y un marcador que mantuvo la tensión hasta el último bloque.

Por un lado, el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, de Albardón, estuvo representado por Ursula Chávez y Joaquín Icazati, integrantes del equipo azul. Por el otro, la Escuela de Nivel Secundario Los Berros, de Sarmiento, llegó con Brunella Frías y Dylan Ortiz, del equipo naranja.

Los equipos azul y naranja se midieron en una jornada de UPD que combinó nervios, humor, preguntas y mucha competencia. FOTO HUARPE.

La previa ya dejó algunas perlitas. El equipo azul arrancó jugando con los conductores y aseguró, entre risas, que no sabía muy bien a qué había ido a UPD: estaban “perdidos” y hasta pensaban que venían por otro juego. La explicación de los conductores despejó rápidamente las dudas y, sobre todo, puso sobre la mesa el premio mayor: el viaje de egresados a Bariloche.

Los estudiantes de Albardón también contaron que sus compañeros les hacen el aguante durante la competencia y destacaron la unión del curso como una de sus fortalezas. Una característica que, según explicaron, les permite enfrentar juntos cada desafío.

Del lado naranja, los nervios fueron protagonistas al comienzo. Para aflojar la tensión, Brunella y Dylan respondieron algunas preguntas junto a los conductores antes de meterse de lleno en la competencia. Brunella, además, aportó un dato personal que despertó sonrisas: cumple años el 27 de diciembre, una fecha que definió como complicada porque “nunca hay plata” después de las fiestas.

La estudiante también tuvo un rol clave detrás de cámaras: fue quien organizó el video de presentación de su curso y se encargó de editar el material que llegó al programa.

Con las presentaciones terminadas, llegó el momento de competir. La primera parte comenzó con las preguntas y la ruleta. El equipo azul consiguió responder correctamente en Deporte, mientras que tuvo dificultades en Matemática y Geografía. El naranja, en tanto, no logró sumar en Ciencia, Lengua y Geografía. Así, el primer marcador quedó 1 a 0 para Albardón.

El segundo bloque trajo el juego de Verdadero o Falso. El azul eligió Historia y sumó un punto, mientras que el naranja apostó por Matemática y también consiguió sumar. Después llegó el desafío de unir conceptos: Albardón eligió Lengua y obtuvo tres puntos, mientras que Sarmiento eligió Arte y agregó uno más. La diferencia se amplió y el tablero quedó 5 a 2.

Pero todavía faltaba el tramo decisivo. El tercer bloque puso sobre la mesa el Tutti Frutti. El equipo azul jugó con la letra G y consiguió cinco puntos. El naranja respondió con la N y tuvo una muy buena remontada al sumar nueve.

La definición quedó entonces en manos de la lluvia de preguntas. El equipo de Albardón respondió correctamente siete, mientras que Sarmiento consiguió cuatro. Con cada respuesta, la tensión creció y el marcador terminó de cerrarse.

Finalmente, el equipo azul se impuso 17 a 15 y consiguió avanzar de ronda. De esta manera, el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados continúa en competencia dentro del grupo 3 de ganadores, que buscará llegar a la gran final por el viaje de egresados a Bariloche junto a Travel Rock.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.