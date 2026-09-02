Néstor en Bloque llega a San Juan con una noche de cumbia en La Meseta

San Juan tendrá este viernes 4 de septiembre una nueva propuesta para los amantes de la cumbia. Néstor En Bloque se presentará desde las 23 horas en el Complejo La Meseta, ubicado sobre Abraham Tapia Este, con un repertorio que recorrerá algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria.

El show estará centrado en los clásicos de la cumbia, con una propuesta pensada para cantar, bailar y disfrutar de una noche de música en vivo. El artista es reconocido dentro de la escena de la cumbia argentina y llegará a la provincia para reencontrarse con el público sanjuanino.

La presentación se realizará en La Meseta, un complejo preparado para recibir eventos de gran convocatoria. El predio cuenta con espacios parquizados, estacionamiento privado, múltiples accesos, barras distribuidas en distintos sectores e infraestructura destinada al desarrollo de espectáculos.

Entradas y puntos de venta

Las entradas se encuentran disponibles en diferentes puntos de venta de San Juan y también a través de la plataforma online Fanticket.

Durante la primera preventa, los valores informados son de $15.000 para la entrada general y $30.000 para el sector VIP. Desde la organización señalaron que el 80% de la primera preventa ya fue vendido, por lo que quedan pocas localidades correspondientes a esa etapa.

Los puntos de venta habilitados son Kiosko 24, en Rioja y Santa Fe; Kiosko Lorenz, en Villa Krause; Yaman Peluquería, en Mendoza antes de Centenario; Actitud Belleza Capilar, en Caucete; Bruno Accesorios, en 9 de Julio; y Gishop, en 25 de Mayo.

También se pueden adquirir entradas mediante promotores autorizados, según la zona, y de manera online a través de Fanticket.

Una noche de cumbia en La Meseta

La propuesta apunta a reunir a seguidores de Néstor En Bloque y público que busca una noche de música tropical y baile. El espectáculo tendrá como eje las canciones que forman parte del repertorio del artista y que se mantienen vigentes en fiestas y encuentros de cumbia.