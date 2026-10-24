El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este viernes 23 de octubre de 2026 el inicio de una operación militar a gran escala de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Cisjordania ocupada.

La medida fue dispuesta tras un ataque a tiros registrado en las cercanías de Hebrón en el que murieron dos soldados israelíes y otros tres resultaron heridos. Según precisó el jefe de Estado en un videomensaje, el Ejército se prepara para una ofensiva de una magnitud no vista desde la Guerra de los Seis Días en 1967.

El plan operativo abarca el ingreso de las FDI a los barrios de donde procedían los atacantes, la evacuación forzada de sus residentes, el registro casa por casa y el desmantelamiento de infraestructura.

Además, Netanyahu dispuso el cierre total de las ciudades de Hebrón y Yalyilia, evaluando extender el bloqueo a otras localidades. En paralelo, el primer ministro prometió reforzar y regularizar más de cien nuevas comunidades de asentamientos israelíes en territorio cisjordano —considerados ilegales por el derecho internacional—.

Horas después de los anuncios políticos, las FDI confirmaron el inicio formal de las maniobras sobre el terreno. Las fuerzas armadas informaron que la operación se extenderá por varios días y que los residentes del área de Hebrón solo podrán salir a través de tres puntos de control específicos tras someterse a interrogatorios y revisiones.

En tanto, las tropas realizan búsquedas exhaustivas e investigan a decenas de sospechosos para neutralizar armamento. Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, quien recorrió la zona de Hebrón junto a Netanyahu, confirmó que el barrio de los atacantes será completamente evacuado y destruido siguiendo el modelo aplicado en el campo de refugiados de Yenín.

Katz atribuyó la autoría de las ráfagas a una célula de Hamas que buscaba perpetrar una masacre civil masiva, aunque la organización islamista —que celebró el hecho e instó a nuevas acciones— no se adjudicó formalmente el atentado.

En la misma línea, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, reclamó el desmantelamiento de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y el recorte de los desplazamientos de la población civil palestina, argumentando que su libertad de movimiento es secundaria respecto del derecho a la vida de los ciudadanos israelíes.

El ataque a tiros en el cruce de Judea y las bajas militares

El episodio que desencadenó la respuesta bélica ocurrió este viernes en el cruce de Judea, en las inmediaciones de Hebrón. Según fuentes militares, dos atacantes armados con un fusil M16 y una pistola abrieron fuego contra tropas e israelíes presentes en el lugar antes de ser abatidos por las fuerzas de seguridad, que mantienen operativos de rastreo para determinar si existieron más cómplices.

Como consecuencia de la balacera murieron dos efectivos pertenecientes al Batallón Ari de la Brigada de Búsqueda y Rescate: el sargento primero Ron Yonatan Roytman, de 23 años (oriundo de Ashkelon), y el sargento Yuval Shai Svilem, de 20 años (residente en Hod Hasharon).

Ambos sufrieron heridas de extrema gravedad y fallecieron mientras recibían atención médica crítica por parte de los equipos de emergencia Magen David Adom y sanidad militar. Los otros tres uniformados alcanzados por los proyectiles sufrieron heridas de carácter leve.

Tensión política interna ante la proximidad de los comicios

La escalada bélica coincide con la fase final de la campaña electoral para los comicios nacionales israelíes programados para el próximo martes. Dirigentes de la oposición cuestionaron con dureza el uso político de la agenda de seguridad.

El referente opositor Gadi Eisenkot acusó a la conducción de Defensa de desviar responsabilidades, al tiempo que líderes como Yair Lapid y Yair Golán denunciaron que la ofensiva responde a fines proselitistas y electoralistas del oficialismo.

Crímenes de guerra y Derechos Humanos

La ONG israelí de derechos humanos B’Tselem denunció enérgicamente los anuncios gubernamentales, calificando la incursión como una campaña de "limpieza étnica" y castigo colectivo que vulnera el derecho internacional. La organización exigió la intervención de la comunidad internacional e instituciones multilaterales para frenar el desplazamiento forzado de civiles palestinos en Hebrón, advirtiendo que los planes de Netanyahu y Katz replicarán las destrucciones masivas observadas en el norte de Cisjordania, donde más de 33.000 palestinos resultaron desplazados.

B’Tselem alertó además que la Administración Civil israelí ya comenzó con la demolición de estructuras en el barrio de Farsh al Hawa, en Hebrón, al tiempo que objetó el anuncio del ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, sobre la creación de cuatro nuevos asentamientos agrícolas israelíes en las colinas del sur de dicha localidad.