El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que todavía es demasiado pronto para determinar si Irán tuvo algún tipo de participación en el ataque ocurrido a bordo de un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv. El episodio terminó con un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de que el copiloto atacara al capitán dentro de la cabina.

Netanyahu fue consultado sobre una posible conexión iraní durante una entrevista con el periodista Sean Hannity, de Fox News. “Es demasiado pronto para decirlo”, respondió el mandatario, quien aseguró que Israel seguirá de cerca las pesquisas y que podría participar en la investigación.

Qué pasó durante el vuelo

El incidente ocurrió el miércoles en el vuelo FZ1073, que había partido desde Dubái con 174 personas a bordo y tenía como destino Tel Aviv.

Durante el trayecto, el copiloto, identificado como un ciudadano omaní, atacó al capitán indio Smit Machchhar. Según los primeros datos difundidos por las autoridades israelíes, el agresor habría intentado provocar la caída del avión.

El avión sufrió un descenso brusco mientras sobrevolaba Arabia Saudita: pasó de unos 33.000 a 17.000 pies en aproximadamente un minuto. En medio de la emergencia, Machchhar, pese a estar herido, logró abrir la puerta de la cabina.

Varios pasajeros ingresaron entonces para ayudar a reducir al atacante. Entre ellos estuvo Yaniv Hayoun, un ciudadano israelí que colaboró para recuperar el control de la aeronave. Finalmente, el avión pudo realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk.

Netanyahu pidió esperar los resultados

El primer ministro israelí señaló que el piloto acusado del ataque permanecía bajo investigación en Arabia Saudita y que posiblemente sería trasladado a Emiratos Árabes Unidos, país donde está registrada la aeronave.

“Estaremos al tanto de la investigación y posiblemente también participaremos en ella”, sostuvo Netanyahu al referirse a las pesquisas.

Por el momento, no existen elementos oficiales que permitan atribuir el ataque a Irán. Reuters informó que Netanyahu planteó esa posibilidad únicamente como una de las líneas que deberán determinarse durante la investigación.

Investigan si hubo una planificación previa

Además de determinar el motivo del ataque, las autoridades buscan establecer si el episodio fue producto de una acción individual o si existió una planificación previa.

Emiratos Árabes Unidos, país donde está registrada la aeronave, abrió una investigación para determinar las circunstancias y los motivos del hecho, incluyendo si estuvo relacionado con alguna actividad terrorista o si hubo una dirección o planificación previa.

Mientras avanzan las pesquisas, Flydubai suspendió sus vuelos hacia y desde Israel. El capitán Machchhar permanece hospitalizado y, según la embajada india en Arabia Saudita, se encuentra estable.

Netanyahu también destacó públicamente la actuación del piloto herido y de los pasajeros que intervinieron durante la emergencia. El mandatario calificó el accionar de Machchhar como decisivo para evitar una posible catástrofe aérea.