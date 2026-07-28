El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegó este lunes a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro marcado por las tensiones en Medio Oriente y la controversia internacional por la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).

El viaje se produjo días después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reclamara que se hiciera efectiva la orden de captura si el mandatario israelí visita esa ciudad durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.

Para arribar a Estados Unidos, el avión que trasladó a Netanyahu sobrevoló el espacio aéreo de Grecia, Italia, Francia y Canadá, países que son Estados parte del Estatuto de Roma, el tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional. Desde que el tribunal emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, el líder israelí había evitado en algunos viajes cruzar por territorios de países que reconocen la jurisdicción de la CPI, como España e Irlanda.

La reunión en la Casa Blanca será la primera entre Trump y Netanyahu desde el conflicto entre Estados Unidos e Irán y tendrá como eje principal la situación regional. Según adelantó el propio primer ministro israelí, uno de los temas centrales será Irán, mientras que el mandatario estadounidense buscará avanzar en su propuesta para Gaza.

El encuentro también se desarrolla en un contexto de diferencias entre ambos gobiernos respecto al futuro de la Franja de Gaza y las negociaciones para un nuevo plan de paz promovido por Washington, que contempla el desarme de Hamás y una retirada gradual de las fuerzas israelíes, puntos sobre los que aún no existe consenso.

En los últimos días, Trump descartó de manera pública la posibilidad de que Netanyahu sea detenido durante su estadía en Estados Unidos. "No será arrestado", afirmó el presidente estadounidense en respuesta a las declaraciones de Mamdani, quien había insistido en que las autoridades federales debían cumplir con la orden emitida por la Corte Penal Internacional en caso de que el líder israelí ingresara a Nueva York.