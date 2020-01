Netflix anuncia que la serie "The Crown" terminará en su quinta temporada

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La serie "The Crown", que cuenta la historia de la reina Isabel II de Inglaterra desde que sucedió a su padre Jorge VI en el trono, acabará antes de lo previsto ya que no llegará a la sexta temporada y se cerrará con una quinta entrega en la que Imelda Staunton interpretará a la monarca.



La serie, que comenzó a emitirse en Netflix en 2016, iba a tener seis temporadas, pero en su cuenta oficial de Twitter, "The Crown" anunció la incorporación de Staunton para "la quinta y última".



Claire Foy fue la primera en dar vida a la reina Isabel, en las dos primeras temporadas, que abarcaron desde su boda en 1947, su llegada al trono en 1952 por la prematura muerte de su padre y hasta el nacimiento de su cuarto hijo, el príncipe Eduardo en 1964.



A partir de la tercera, estrenada en 2019, fue Olivia Colman la que tomó el relevo, con lo ocurrido entre 1964 y 1977, con sus hijos ya adultos y la introducción de personajes clave en la historia de la monarquía británica como Camilla Parker Bowles.



Lady Diana Spencer -interpretada por Emma Corrin- y Margaret Thatcher -Gillian Anderson- serán algunos de los nuevos personajes que la serie introducirá en su cuarta temporada.



Y para la quinta, el primer anuncio llegó con el nombre de Imelda Staunton para interpretar a la reina en las últimas décadas.



"Me ha encantado ver 'The Crown' desde el inicio. Como actriz he disfrutado viendo tanto a Claire Foy como a Olivia Colman aportando algo único y especial a los guiones de Peter Morgan", resaltó Staunton en el mensaje de Twitter.



Además, aseguró sentirse "profundamente honrada" por unirse "a un equipo creativo excepcional" y por formar parte de la serie "hasta su conclusión".