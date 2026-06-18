Netflix canceló la nueva serie de los creadores de Stranger Things

Netflix decidió poner fin a The Boroughs Jubilación rebelde, la serie de ciencia ficción producida por los hermanos Duffer que no pasará de su primera temporada. A pesar de haber debutado en mayo de 2026 con una propuesta que mezclaba nostalgia y suspenso, la plataforma optó por no renovar el proyecto encabezado por Alfred Molina y Alfre Woodard.

La trama seguía a un grupo de residentes de una comunidad de jubilados obligados a enfrentar una amenaza sobrenatural en una historia donde el tiempo era el recurso más valioso.

La producción contaba con un elenco de figuras como Geena Davis, Denis O'Hare y Clarke Peters, bajo la creación de Jeffrey Addiss y Will Matthews. Los responsables del guion habían diseñado un plan narrativo para tres temporadas e incluso ya trabajaban en los libretos de la segunda entrega cuando recibieron la noticia.

Sobre el futuro de la obra, Alfred Molina había manifestado que "me encantaría seguir con esto" y agregó que "me gustaría que fuera algo duradero". Al reflexionar sobre la industria, el actor se preguntó "¿quién sabe?" y señaló que "la televisión puede ser inestable, pero también brinda grandes oportunidades". Finalmente concluyó que "tememos un reparto maravilloso, una gran premisa y los decorados ya están listos. Me encantaría hacer más".

Aunque la serie alcanzó la cifra de 19 millones de cuentas en sus primeras dos semanas y media, los números no fueron suficientes para garantizar su continuidad. El principal obstáculo radicó en el elevado presupuesto requerido para los efectos especiales que daban vida a la trama paranormal.

Esta decisión se enmarca en una estrategia de Netflix que prioriza proyectos de menor costo y mayor potencial a largo plazo, como se vio con las renovaciones de Tales From 85, Little House on the Prairie, The Hunting Wives o Leanne. Por el momento, la travesía de estos jubilados termina sin una resolución formal en la pantalla.