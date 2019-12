Netflix, con tres películas, encabeza las nominaciones a los Globos de Oro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las cintas producidas por Netflix "Historia de un matrimonio", de Noah Baumbach; "El Irlandés", de Martin Scorsesse, y "Los dos papas", de Fernando Meirelles, competirán para Mejor Película Dramática junto a "1917", de Sam Mendes, y "Guasón", de Todd Phillips, en la entrega de los Globos de Oro el 5 de enero.



Entre los nominados al galardón que entrega la prensa extranjera en Estados Unidos al cine y la televisión hay un gran ausente en la categoría Serie Dramática: la superproducción de HBO "Game of Thrones" quedó fuera de los elegidos.



Respecto a los largometrajes, "Historia de un matrimonio" acaparó la mayor cantidad de nominaciones con seis, seguida por "El irlandés" (5); "Érase una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino (5); "Guasón" (4) y "Los dos Papas" (4).



En cuanto a Mejor Comedia o Musical, la prensa extranjera en Estados Unidos eligió como nominados a la también producida por Netflix "Yo soy Dolemite", de Craig Brewer; "Rocketman", de Dexter Fletcher; "Érase una vez..."; "Jojo Rabbit", de Taika Waititi, y "Puñales por la espalda", de Rian Johnson.



Para Mejor Director los nominados fueron Scorsese, Tarantino, Phillips, Mendes y Bong Joon Ho ("Parásitos").



En Mejor Actriz en Drama competirán Cynthia Erivo ("Harriet"); Scarlett Johansson (Historia..."); Saoirse Ronan ("Mujercitas"), Renée Zellweger ("Judy") y Charlize Theron ("El escándalo), en tanto que las nominadas para Mejor Actriz en Comedia o Musical fueron Ana de Armas ("Puñales..."); Awkwafina ("The Farewell"); Cate Blanchett ("¿Dónde estás, Bernadette?"); Beanie Feldstein ("La noche de las nerds"); Emma Thompson ("Late Night").



En cuanto a Mejor Actor en Drama, Christian Bale ("Contra lo imposible"), ​Antonio Banderas ("Dolor y gloria"), Adam Driver ("Historia..."), Joaquin Phoenix ("Guasón") y Jonathan Pryce ("Los dos...") son los nominados, mientras que para Mejor Actor en Comedia o Musical los elegidos fueron Daniel Craig ("Puñales..."); Roman Griffin Davis ("Jojo...); Leonardo DiCaprio ("Érase..."); Taron Egerton ("Rocketman") y Eddie Murphy ("Yo soy...").



En cuanto a las series, para Mejor Drama fueron nominadas "Big Little Lies", "The Crown", "Killing Eve", "The Morning Show" y "Succession"; en Mejor Comedia "Barry", "Fleabag", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel" y "The Politician", y en Mejor TV Movie o Miniserie "Catch-22", "Chernobyl", "Fosse/Verdon", "The Loudest Voice" y "Unbelievable".



Jennifer Aniston ("The Morning Show"); Olivia Colman ("The Crown"); Jodie Comer ("Killing Eve"); Nicole Kidman ("Big Little Lies") y Reese Witherspoon ("The Morning Show") están nominadas para Mejor Actriz en Drama, a la vez que para Mejor Actriz en Comedia las nominadas fueron Christina Applegate ("Muertos para mí"); Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), Natasha Lyonne ("Muñeca rusa"), Kirsten Dunst ("On Becoming a God in Central Florida") y Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel").



Para Mejor Actor en Drama los elegidos fueron Brian Cox ("Succession"); Kit Harington ("Game of Thrones"), Rami Malek ("I Robot"), Tobias Menzies ("The Crown") y Billy Porter ("Pose"), y para Mejor Actor en Comedia Bill Hader ("Barry"), Michael Douglas ("El método Kominsky"); Ben Platt ("The Politician"); Paul Rudd "Living with Yourself ") y Ramy Youssef ("Ramy").



En Mejor Actor en Tv Movie o Moniserie los nominados son Christopher Abbott ("Catch-22"), Sacha Baron Cohen ("El espía"), Russell Crowe ("The Loudest Voice"), Jared Harris ("Chernobyll") y Sam Rockwell ("Fosse/Verdon").



Para Mejor Actriz en Tv Movie o Miniserie las elegidas fueron Michelle Williams ("Fosse/Verdon"); Helen Mirren ("Catherine the Great"); Merritt Wever ("Inconcebible"); Kaitlyn Dever ("Inconcebible") y Joey King ("The Act").