Netflix: la película que se estrenó recientemente y se lleva todas las miradas

Llegó a las pantallas de Netflix una producción inquietante, cruda y sombría que lidera el ranking en estas horas. Este filme se encuentra dirigido por Jamie Payne con la colaboración del guionista Neil Cross. La película que ha logrado cautivar a los amantes del cine cuenta con una duración de dos horas y diez minutos. El título “Luther: Cae la noche” brinda drama, misterio y acción.

La trama de Luther: Cae la noche, se basa en cómo un asesino en serie aterroriza Londres, mientras que el detective llamado John Luther permanece en prisión. Atormentado por su fracaso a la hora de capturar al psicópata cibernético que ahora se burla de él, decide escapar de la cárcel. Actualmente esta película marca tendencia en la plataforma de Netflix liderando lo más visto.

De acuerdo a la sinopsis oficial de la producción Luther: Cae la noche, se puede leer lo siguiente: "Un brutal asesino serial aterroriza Londres, mientras el brillante detective John Luther anhela recuperar su libertad y su honra. Atormentado por el fallido intento de capturar al psicópata cibernético que ahora se mofa de él, Luther decide fugarse de prisión y terminar el trabajo, cueste lo que cueste".

En cuanto a las críticas, desde Total Film escribieron lo siguiente: "Un thriller apasionante que gustará tanto los fans acérrimos como a los novatos". Además, Paste Magazine, remarcó: "No demanda ser vista en el cine pero como telefilm es totalmente disfrutable si ya estás enganchado a la serie. Y el final es especialmente prometedor". Ya en The Hollywood Reporter señalaron: "Sin duda ofrece lo mejor, dejando bastante claro que el detective John Luther no desaparecerá pronto".

Sin embargo, pese a las buenas reseñas, otros medios hicieron notar que no opinaban lo mismo. Telegraph expuso: "A medida que avanzan las cosas, la trama de Cross no se complica, sino que se convierte en un sinsentido”. Por su parte, en The Guardian remarcarón: "Sin el contexto extendido de una serie televisiva, el mayor énfasis en el horror violento y explícito es un poco agotador". Para cerrar, Chronicle resaltó: "En comparación con la serie, Luther: Cae la noche es una decepción aburrida y simplona”.

Reparto del filme de Netflix que es furor

Idris Elba.

Cynthia Erivo.

Andy Serkis.

Dermot Crowley.

Thomas Coombes.

Hattie Morahan.

Lauryn Ajufo.

Vincent Regan.