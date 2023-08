Netflix: la serie dramática y de acción que se lleva todas las miradas

Dentro del catálogo que ofrece Netflix, varias opciones no tan recientes siguen siendo elegidas por los suscriptores. En esta ocasión, se trata de una miniserie estadounidense de 8 capítulos basada en el drama y la acción, creada por Charlotte Stoudt. La producción se titula “¿Sabes quién es?" (Pieces of Her, como su título original), un filme que se encuentra enfocado en la novela homónima escrita por Karin Slaughter en el año 2018.

La miniserie de Netflix, ¿Sabes quién es?, está destinada a una audiencia mayor de 16 años de edad. Cada uno de sus episodios abarca una extensión aproximada de 50 minutos. El estreno de esta producción tuvo lugar en el mes de marzo del año 2022 y es protagonizado por Toni Collette y Bella Heathcote. Esta opción promete drama, acción, crímenes y misterio.

La historia se basa en Laura Oliver, (Toni Colette), una mujer que reside en un pequeño pueblo y aparenta tener una vida sencilla y rutinaria. Su trabajo consiste en asistir a excombatientes para superar sus traumas. Mientras tanto, su hija, Andrea (Bella Heathcote), atiende llamados del 911. El día que Andy cumple 30 años, van a almorzar juntas. Todo parecía ser una celebración, hasta que un hombre armado irrumpe el lugar y sus vidas ya no vuelven a ser las mismas.

Durante el episodio violento y amenazante, Andrea ve a su madre eliminando la amenaza sin ninguna dificultad. Esto hace que Andy comience a comprender y descifrar las acciones de su madre. Desde ese entonces, su relación familiar toma un nuevo giro. Por otra parte, de acuerdo a la sinopsis oficial que brinda la plataforma de Netflix, se puede leer lo siguiente: "Un acto de violencia interrumpe el almuerzo del trigésimo cumpleaños de Andy. Cuando la sorprendente respuesta de su mamá se hace viral, surge una amenaza en casa".

Reparto de la serie de Netflix

Toni Collette.

Bella Heathcote.

David Wenham.

Jessica Barden.

Joe Dempsie.

Jacob Scipio.

Omari Hardwick.

Gil Birmingham.

Aaron Jeffery.