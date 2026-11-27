El histórico arquero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, atraviesa un fuerte escándalo sentimental tras separarse de su esposa Anika Bissel y ser fotografiado en Brasil junto a una joven de 23 años. La situación generó un gran revuelo internacional luego de que Bissel publicara un mensaje en sus redes sociales criticando duramente la infidelidad durante el embarazo, poco tiempo después de haber dado a luz.

La relación entre el futbolista alemán de 40 años y su esposa de 26 habría llegado a su fin en octubre, apenas unas semanas después del nacimiento de su segundo hijo ocurrido a fines de agosto. La pareja, que contrajo matrimonio en noviembre de 2023 y ya era madre y padre de Luca, nacido en marzo de 2024, terminó su vínculo cuando el deportista le comunicó su decisión de separarse y abandonó el hogar familiar.

A raíz de la ruptura, la prensa alemana, encabezada por el diario Bild, reveló que la acompañante del campeón del mundo de 2014 es una fisioterapeuta de 23 años que lo asiste en su recuperación física. Aunque ninguno de los dos confirmó un noviazgo de manera oficial, los medios locales aseguran que la relación sentimental entre el guardameta y la profesional llevaría varios meses de duración.

La polémica escaló cuando Anika Bissel compartió un descargo en sus plataformas digitales donde cuestionó la falta de contención hacia las mujeres gestantes sin nombrar directamente al jugador. En su texto escribió frases contundentes como “Engañar a una mujer embarazada es otro nivel de maldad”, además de señalar que “Eso no es un error. Es una decisión. Una decisión egoísta, cruel y llena de falta de respeto” y cerrar el escrito con la palabra “Repugnante”.

Las imágenes difundidas muestran que la estadía en Búzios, realizada entre el 15 y el 23 de noviembre, no fue el primer encuentro fuera de Alemania, ya que ambos habían sido vistos juntos a fines de septiembre en un gimnasio de Pachino, en Sicilia. Durante su paso por territorio brasileño, el arquero se hospedó en el exclusivo Zendaya Resort Beach Sport & Spa, frente a la playa de Manguinhos, un complejo cuyas habitaciones cuestan hasta $2600 por noche, antes de regresar a Múnich en un vuelo privado.

El descanso en Sudamérica también despertó críticas en el ámbito deportivo porque el jugador se recupera de un desgarro parcial de un tendón en su pie derecho, sufrido el 7 de noviembre frente al Mainz. Pese a tener una baja estimada de dos meses y ser reemplazado en el arco por el joven Jonas Urbig, el Bayern Múnich autorizó el viaje y su director deportivo, Max Eberl, respaldó públicamente al futbolista argumentando que necesitaba reposo antes de intensificar su rehabilitación.