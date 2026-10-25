Una ambulancia con dos pacientes, un chofer y un enfermero quedó al borde de un precipicio luego de que cediera parte del camino rural por el que circulaba en la zona de Aucapán, cerca de Junín de los Andes, en Neuquén. El derrumbe, provocado por las intensas lluvias, dejó al vehículo en una posición crítica y obligó a desplegar un operativo de rescate. Los cuatro ocupantes fueron puestos a salvo y no se registraron heridos.

El episodio ocurrió alrededor de las 20 del viernes 23 de octubre, en el sector del barrio Calfuqueo. La unidad sanitaria regresaba de asistir a personas mayores cuando el terreno se desmoronó y varias ruedas quedaron comprometidas, con riesgo de que la ambulancia cayera por el desnivel.

Cómo quedó la ambulancia al borde del precipicio

El comandante Raúl Rifo, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, describió la situación que encontraron los rescatistas.

“Quedaron casi colgados, sostenidos directamente por una rueda delantera y parte de la caja de atrás de la ambulancia, que hizo de soporte para evitar que se diera vuelta”, explicó.

La inestabilidad del terreno obligó a trabajar con extrema precaución. Cualquier movimiento podía empeorar la situación y provocar que el vehículo terminara volcando o deslizándose hacia el barranco.

El operativo para rescatar a los cuatro ocupantes

Los Bomberos Voluntarios acudieron con un vehículo 4x4 y utilizaron herramientas manuales, elementos de apuntalamiento y sistemas de sujeción para estabilizar la ambulancia y retirarla del sector peligroso.

En el operativo también colaboraron efectivos policiales, personal de salud y vecinos que se acercaron para ayudar. La coordinación entre los equipos permitió asegurar el vehículo y poner a salvo a las personas que viajaban en su interior.

Finalmente, los cuatro ocupantes fueron rescatados sin lesiones y la ambulancia pudo ser recuperada sin daños.

Rifo destacó el trabajo conjunto y la solidaridad de la comunidad durante la emergencia. También recordó que los bomberos suelen asistir al personal sanitario cuando debe trasladarse por caminos de difícil acceso, especialmente en zonas rurales afectadas por condiciones meteorológicas adversas.

Las lluvias complicaron los caminos de Neuquén

El incidente se produjo en medio de un temporal que afectó distintos sectores de la provincia y deterioró rutas y caminos rurales. La acumulación de agua y la saturación del suelo favorecieron la aparición de grietas, socavones y desprendimientos que dificultaron la circulación.

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades neuquinas dispusieron restricciones preventivas para reducir los riesgos en las rutas durante la noche y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.