Una sorpresiva nevada volvió a cubrir de blanco a Córdoba durante la mañana de este sábado y generó complicaciones en uno de los principales corredores turísticos de la provincia. Las Altas Cumbres fueron uno de los sectores más afectados y la Policía Caminera decidió cortar totalmente la ruta provincial E-34 debido a las condiciones meteorológicas.

La nieve apareció durante las primeras horas del día luego de un marcado descenso de la temperatura. Las imágenes de las sierras rápidamente se transformaron en las postales de una jornada completamente invernal.

El fenómeno no se limitó a las zonas más altas. También se registraron nevadas en localidades del sur provincial como Sampacho, Bulnes, Suco, Vizcacheras y Achiras. La nieve incluso llegó a Justo Daract, en la provincia de San Luis.

Cortaron el Camino de las Altas Cumbres

Ante la presencia de nieve y las bajas temperaturas, las autoridades dispusieron el corte total de la ruta E-34, que atraviesa el corredor de las Altas Cumbres.

La medida busca evitar accidentes debido a las dificultades que puede presentar la calzada. El frío también aumenta la posibilidad de formación de hielo, por lo que las autoridades pidieron extremar las precauciones a quienes deban circular por las zonas afectadas.

El cierre se produjo en medio de un escenario meteorológico adverso que también alcanza a otros sectores de Córdoba.

Hay alerta amarilla por nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Córdoba. Entre las zonas alcanzadas aparecen Cruz del Eje, Villa Dolores, Salsacate, Villa Cura Brochero, Villa del Totoral y parte de Jesús María.

Según el pronóstico, las condiciones de frío y humedad podrían favorecer la continuidad de las nevadas en algunos sectores hasta el domingo por la tarde.

En las zonas serranas se esperan acumulaciones de nieve que pueden complicar todavía más la circulación, especialmente en los sectores de mayor altura.