La nieve volvió a cubrir las montañas de Tucumán durante la noche del miércoles 14 de octubre y la madrugada de este jueves 15, con nevadas en las zonas altas de Tafí del Valle, especialmente en el sector de El Infiernillo. El fenómeno sorprendió en plena primavera y dejó un paisaje invernal en los Valles Calchaquíes.

Las precipitaciones y el descenso de la temperatura generaron condiciones favorables para la caída de nieve en las áreas de mayor altitud, donde el frío puede mantenerse incluso cuando en las zonas bajas las temperaturas son más templadas.

Por qué nevó en octubre

El observador meteorológico Cristofer Brito explicó a LV12 que las condiciones eran propicias para la caída de nieve en sectores ubicados por encima de los 3.500 a 4.000 metros de altura.

Aunque este tipo de fenómenos es más habitual durante el invierno, las bajas temperaturas pueden provocar nevadas también en primavera, especialmente en regiones montañosas elevadas.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

Las lluvias continuarán durante los próximos días en la provincia, con jornadas frescas y temperaturas máximas estimadas entre los 17 y 19 grados. Para el viernes se esperaba un posible ascenso de la máxima hasta los 22 grados.

En Tafí del Valle, las bajas temperaturas y las precipitaciones mantienen la atención sobre las zonas de altura, donde las condiciones meteorológicas pueden ser diferentes de las que se registran en las áreas más bajas.

Recomiendan precaución en los caminos de montaña

Ante las lluvias, el frío y la posible presencia de niebla o hielo, quienes viajen hacia Tafí del Valle o circulen por rutas de montaña deben consultar el estado de los caminos y los pronósticos antes de salir.

La nevada volvió a mostrar las particularidades del clima tucumano, con paisajes propios del invierno en las alturas mientras la primavera avanza en el resto de la provincia.