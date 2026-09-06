Rosario Central y Newell's empataron 1-1 en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. La Lepra consiguió la igualdad sobre el final y arruinó la fiesta que preparaba el conjunto local.

El clásico rosarino encontró a los dos equipos necesitados. Central llegaba después de quedar eliminado de la Libertadores y de perder como local ante Gimnasia. Newell's, en cambio, buscaba afirmarse en el Clausura después de tres partidos consecutivos sin derrotas.

Con Ángel Di María en cancha, Central intentó hacerse fuerte desde el comienzo, aunque el partido tuvo mucha pierna fuerte. Durante la primera media hora hubo tres jugadores amonestados.

Ávila puso el 1-0

Cuando el primer tiempo parecía terminar sin goles, Gastón Ávila abrió el marcador para Central. El defensor capturó un rebote dentro del área y sacó una volea que se metió en el ángulo superior del arco defendido por Reinatti.

Durante el complemento, Central manejó el partido y prácticamente no sufrió. A los 76 minutos ingresó Marco Ruben, quien se ubicó como centrodelantero en busca de cerrar el encuentro.

El tramo final se desarrolló con mucho nerviosismo y pocas situaciones claras. Central se alejó del arco de Ledesma y Newell's no encontraba los caminos para llegar al empate.

Cóccaro apareció a los 92 minutos

Cuando el Gigante de Arroyito se preparaba para celebrar la victoria de Central, Matías Cóccaro apareció a los 92 minutos y marcó el empate.

En primera instancia, el gol fue anulado por posición adelantada. Sin embargo, después de la revisión se determinó que el delantero estaba habilitado y la conquista fue validada.

Así, Newell's rescató un punto de oro en el clásico rosarino y Central terminó conformándose con un empate que tuvo sabor a derrota por la forma en la que se desarrolló el partido.