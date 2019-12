Newell´s evalúa si cede a Aníbal Moreno al Sub 23

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El cuerpo técnico y los dirigentes de Newell's evalúan si cederán o no al volante ofensivo Aníbal Moreno al seleccionado argentino Sub 23 que jugará el Torneo Preolímpico Colombia 2020, informó este mediodìa una fuente "rojinegra" a Télam.



"Yo quiero que se quede a jugar porque lo necesitamos ahora, después veremos", abundó un allegado a la comisión directiva del club del Parque Independencia a esta agencia.



El Torneo Preolímpico Sub 23 se disputará entre el 18 de enero y el 9 de febrero de 2020 en Colombia, motivo por el cual Aníbal Moreno se perdería los primeros cuatro o cinco partidos en la reanudación de la Superliga, contra Arsenal, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús y Colón.



Antes, Moreno reemplazará al suspendido volante ofensivo Denis Rodríguez en el partido pendiente de la segunda fecha de la Superliga del viernes contra Independiente, en Avellaneda.



"Hoy jugó de diez y anduvo muy bien", agregó un vocero ligado a los dirigentes de Newell`s.



De esta manera, el volante ofensivo Mauro Formica jugará por derecha y Aníbal Moreno lo hará por izquierda, una posición que intercambiará con los delanteros Maximiliano Rodríguez y Lucas Albertengo, según la práctica de fútbol de esta mañana en el Complejo de Bella Vista.



En tanto, el presidente de Newell`s, Eduardo Bermúdez, participará mañana de la asamblea de fin de año en la Asociación del Fútbol Argentino.



Newell's formará el viernes contra Independiente, a las 17:10 en Avellaneda, con Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Mauro Formica, Julían Fernández y Aníbal Moreno; Luis Leal, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez.