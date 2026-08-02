Boca igualó 2-2 con Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por la tercera fecha del Torneo Clausura y continúa sin conocer la victoria en el certamen local. El conjunto de la Ribera, que además tiene pendiente el encuentro frente a Estudiantes por la segunda jornada, mostró dos caras en Rosario y terminó rescatando un punto en el tramo final.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena comenzó mejor. Con un esquema ofensivo, dominó la posesión y generó las situaciones más claras durante la primera mitad. Miguel Merentiel tuvo tres oportunidades inmejorables para abrir el marcador, pero se encontró con una gran respuesta del arquero Reinatti, un remate en el travesaño y otro que pasó muy cerca del palo.

La insistencia tuvo premio a los 30 minutos. Tras un centro de Villa, Ascacíbar apareció de cabeza en el área y marcó el 1-0 para un Boca que hasta ese momento justificaba la ventaja.

Antes del descanso, Newell's reclamó un penal por una mano de Di Lollo dentro del área, aunque el árbitro Andrés Merlos no sancionó la infracción y el VAR tampoco intervino.

En el complemento cambió por completo la historia. La Lepra salió decidida a buscar el empate y encontró el 1-1 apenas iniciado el segundo tiempo gracias a una gran definición de Cóccaro, luego de una jugada iniciada con un lateral. El tanto volvió a exponer una debilidad defensiva de Boca en este tipo de acciones, tal como había ocurrido días atrás ante O'Higgins por la Copa Sudamericana.

El impulso del equipo rosarino continuó y, a los 59 minutos, Regiardo sacó un potente remate desde media distancia para dar vuelta el resultado y poner el 2-1.

Con el marcador en contra, Arruabarrena movió el banco e hizo ingresar a Giménez, Lozano y Velasco. Las modificaciones cambiaron el desarrollo del encuentro y Boca volvió a crecer en ataque.

A los 81 minutos llegó el empate. Montero inició la jugada con un envío largo para Flores, quien desbordó por la derecha y asistió a Aranda. El número 10 habilitó a Velasco, que definió con precisión para establecer el 2-2 definitivo.

En los minutos finales, Boca incluso estuvo cerca de llevarse la victoria. Un remate de Aranda se estrelló en el palo y Flores desperdició una última oportunidad clara.

El empate dejó al Xeneize con la sensación de haber reaccionado a tiempo, aunque sigue sin poder celebrar en el Clausura y con la obligación de sumar de a tres en las próximas fechas para no perder terreno en la tabla.