Mientras la selección de Brasil disfruta de una jornada de descanso en plena disputa del Mundial 2026, Neymar volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de las canchas. El atacante aprovechó su tiempo libre para recorrer Nueva York y realizar una compra que llamó la atención por su exclusividad y su elevado valor: un reloj tasado en US$1.000.000.

El futbolista visitó la boutique de Jacob & Company, una de las firmas más prestigiosas del mercado de la alta relojería. Allí fue recibido por su fundador, Jacob Arabo, quien compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales y confirmó que el brasileño adquirió personalmente una pieza exclusiva de la marca.

La compra volvió a poner en evidencia la pasión de Neymar por los relojes de alta gama. A lo largo de su carrera, el delantero reunió una colección integrada por modelos de firmas como Rolex, Richard Mille y la propia Jacob & Company, muchas de ellas ediciones limitadas y valuadas en cientos de miles de dólares.

Las imágenes del futbolista junto al reloj se viralizaron rápidamente y despertaron todo tipo de comentarios entre los fanáticos. Mientras Brasil se prepara para afrontar los próximos compromisos del Mundial, el número 10 volvió a captar la atención internacional, esta vez por uno de los lujos que suele darse fuera del campo de juego.