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Neymar compró un reloj de US$1.000.000 en Nueva York durante el Mundial

El delantero brasileño aprovechó la jornada de descanso de la selección en el Mundial 2026 para visitar una exclusiva joyería de Nueva York.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Neymar compró una joya exclusiva en su día libre. (fotos: IG@jacobarabo)
 

Mientras la selección de Brasil disfruta de una jornada de descanso en plena disputa del Mundial 2026, Neymar volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de las canchas. El atacante aprovechó su tiempo libre para recorrer Nueva York y realizar una compra que llamó la atención por su exclusividad y su elevado valor: un reloj tasado en US$1.000.000.

El futbolista visitó la boutique de Jacob & Company, una de las firmas más prestigiosas del mercado de la alta relojería. Allí fue recibido por su fundador, Jacob Arabo, quien compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales y confirmó que el brasileño adquirió personalmente una pieza exclusiva de la marca. 

La compra volvió a poner en evidencia la pasión de Neymar por los relojes de alta gama. A lo largo de su carrera, el delantero reunió una colección integrada por modelos de firmas como Rolex, Richard Mille y la propia Jacob & Company, muchas de ellas ediciones limitadas y valuadas en cientos de miles de dólares. 

Las imágenes del futbolista junto al reloj se viralizaron rápidamente y despertaron todo tipo de comentarios entre los fanáticos. Mientras Brasil se prepara para afrontar los próximos compromisos del Mundial, el número 10 volvió a captar la atención internacional, esta vez por uno de los lujos que suele darse fuera del campo de juego.

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