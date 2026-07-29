Neymar confirmó su retiro definitivo de la selección de Brasil: "Di mi sangre"

Neymar Jr. puso punto final a su trayectoria con la camiseta de Brasil a los 34 años. El delantero del Santos, que es el máximo goleador histórico de su país, confirmó que no participará en la Copa América 2028 ni en el Mundial 2030.

Respecto a esta determinación, el jugador manifestó que "Mi etapa con la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo".

La noticia se conoció semanas después de la derrota 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, partido disputado en el MetLife Stadium donde el atacante anotó de penal su último tanto internacional. Sobre su sentimiento actual, el futbolista remarcó que "Creo que ya no quiero eso".

Su recorrido incluyó la participación en cuatro Copas del Mundo y la obtención de la Copa Confederaciones 2013 junto con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Existe un componente simbólico en su carrera ya que su ciclo internacional arrancó y terminó en el mismo estadio de Nueva Jersey.

Por otro lado, el deportista se refirió a las versiones que lo vinculaban con un presunto acoso hacia Gabriel Bontempo y Joao Ananias tras igualar 2-2 con Chapecoense. Al respecto, el capitán declaró que "Es triste y molesto, pero no es culpa mía. Estas historias llegan a muchísima gente. Hablé después del partido, exigí más y dije que no podíamos permitirnos ser tan relajados. No se puede regalar un empate así. Como capitán, tengo todo el derecho a decir eso". Además, aclaró que otros referentes participaron de la charla al señalar que "Lucas Veríssimo y Gabigol también lo hicieron".