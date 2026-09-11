Aunque no pudo estar dentro de la cancha, Neymar volvió a ser protagonista en la Copa Sudamericana. El delantero de Santos estuvo presente en la Vila Belmiro para observar el triunfo de su equipo por 2-0 ante Atlético Mineiro y terminó protagonizando un picante intercambio con los hinchas del conjunto visitante.

El brasileño estaba ubicado en uno de los palcos, justo por encima de la parcialidad del Galo. Desde allí recibió varias provocaciones relacionadas con su lesión y su ausencia en el partido, por lo que decidió responder con ironía y gestos desafiantes.

Entre las frases que se le atribuyen durante el intercambio, Neymar lanzó: “No juego contra equipos chicos” y “sin rodillas soy mejor que todo su equipo”. Luego, ante otra provocación, agregó: “Tienen suerte que no estoy, sino hoy eran cuatro”.

El atacante también respondió con besos hacia los hinchas, se señaló el escudo de Santos que llevaba en su buzo y festejó junto a los simpatizantes locales la victoria del Peixe.

Santos sacó ventaja en la serie

El equipo paulista se impuso 2-0 con goles de Willian Arão y Christian Oliva y quedó bien posicionado de cara al partido de vuelta de los cuartos de final.

Neymar no pudo jugar debido a un problema muscular en el muslo derecho que arrastra desde el partido ante Palmeiras. Por esa lesión, debió seguir el encuentro desde uno de los palcos de la Vila Belmiro.

La revancha se disputará el miércoles 16 de septiembre en Belo Horizonte. Santos tendrá la ventaja de poder avanzar a semifinales incluso con una derrota por un gol de diferencia.

Después del partido, Neymar bajó el tono

Luego de que las imágenes del cruce se viralizaran en redes sociales, Neymar explicó que tomó las provocaciones como parte de la rivalidad deportiva.

“Las provocaciones forman parte del fútbol. Ellos insultan desde allí, yo respondo desde aquí y está todo bien, lo que vale es la diversión”, expresó el delantero en sus redes sociales. También remarcó que respeta al Atlético Mineiro y a sus hinchas.

De esta manera, el brasileño cerró el episodio con un mensaje de distensión, mientras Santos se quedó con una importante ventaja en una serie que tendrá su definición la próxima semana.