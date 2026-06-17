Brasil recibió una noticia alentadora en plena disputa del Mundial 2026. Neymar volvió a entrenarse con pelota y participó de una parte de la práctica junto al resto del plantel, en un avance importante dentro de su recuperación física.

El delantero se incorporó a la concentración de la Verdeamarela el pasado 27 de mayo, aunque hasta ahora había trabajado de manera diferenciada. El martes había realizado ejercicios específicos sobre el césped y este miércoles dio un paso más al integrarse parcialmente a las tareas grupales dirigidas por el entrenador Carlo Ancelotti.

Durante la jornada, Neymar también protagonizó un momento distendido con los periodistas que seguían el entrenamiento. Al notar la presencia de las cámaras, el atacante sonrió y lanzó una frase que generó repercusión entre los presentes: "¿Me extrañaron?".

La evolución del futbolista es observada de cerca por el cuerpo técnico brasileño. Neymar se recupera de una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla derecha y no disputa un encuentro oficial desde el 17 de mayo, por lo que todavía necesita sumar ritmo de competencia antes de regresar a la actividad plena.

En Brasil mantienen una postura cautelosa respecto de los tiempos de recuperación. La intención es evitar exigencias prematuras y administrar las cargas físicas para que el jugador llegue en condiciones a los próximos compromisos del seleccionado.

Si la evolución continúa según lo previsto, Neymar podría tener sus primeros minutos en el Mundial cuando Brasil enfrente a Haití por la segunda fecha del Grupo C. La Canarinha buscará consolidar su buen inicio en el torneo luego de la victoria conseguida en el debut frente a Marruecos.