A nueve días de la entrega del Balón de Oro 2026, Neymar sorprendió al mundo del fútbol al expresar públicamente su respaldo a Lamine Yamal, la joven figura del Barcelona, como uno de los principales candidatos a quedarse con el prestigioso premio. El brasileño compartió una publicación en sus redes sociales en la que calificó al español como "el mejor del mundo", sin mencionar a Lionel Messi, su amigo y excompañero en Barcelona y París Saint-Germain.

La elección del actual futbolista del Santos generó repercusión en la previa de la ceremonia, que se realizará el próximo lunes 26 de octubre en Londres. El reconocimiento al delantero español llegó acompañado de una comparación estadística que refleja su destacado inicio de temporada.

A través de su cuenta de Instagram, Neymar compartió una imagen de la plataforma especializada Sofascore, en la que se comparaba el rendimiento de Yamal durante la temporada 2026/27 con los registros que el propio brasileño consiguió en el París Saint-Germain durante la campaña 2017/18.

Junto a la publicación, etiquetó al futbolista del Barcelona y escribió: "El mejor del mundo", una frase que fue interpretada como una señal de respaldo de cara a la entrega del Balón de Oro.

Los números de Lamine Yamal que sorprendieron a Neymar

La publicación que compartió el brasileño destacó el extraordinario comienzo de temporada del delantero español, quien acumula ocho goles y nueve asistencias en apenas diez partidos.

Estas estadísticas fueron comparadas con las que Neymar registró durante su primera temporada en el PSG, cuando convirtió 25 goles y entregó 16 asistencias en 27 encuentros.

Ambos futbolistas aparecen entre los mejores registros de rendimiento de la plataforma, junto con distintas temporadas históricas de Lionel Messi en el Barcelona.

El gesto también tiene un significado especial para Yamal, quien en diferentes oportunidades reconoció que Neymar fue uno de sus grandes referentes futbolísticos durante su infancia.

El delantero de 19 años adoptó algunos movimientos característicos del brasileño, especialmente en su capacidad para superar rivales mediante gambetas y recursos técnicos.

El gran presente de Yamal en el Barcelona

El joven español atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se consolidó como una pieza fundamental del Barcelona dirigido por Hansi Flick.

Durante el reciente enfrentamiento ante Galatasaray por la Champions League, Yamal volvió a demostrar su talento con una asistencia que llamó la atención por su ejecución.

El delantero realizó una media rabona para habilitar a Anthony Gordon, una acción que generó elogios por su creatividad y precisión.

Además, llega a la ceremonia del Balón de Oro después de conquistar el Mundial 2026 con la selección de España, uno de los logros que fortalecen su candidatura al reconocimiento individual.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

La ceremonia se realizará el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, Inglaterra.

Será una edición especial porque, por primera vez, la entrega tendrá lugar fuera de París, en el marco del 70° aniversario del premio creado por la revista France Football.

Entre los nombres que aparecen en la disputa por el reconocimiento se encuentran Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé, entre otros futbolistas destacados de la última temporada.

Aunque el ganador todavía no está definido, Yamal ya recibió un respaldo importante: el de Neymar, quien considera que el joven español merece ocupar un lugar entre las máximas figuras del fútbol mundial.