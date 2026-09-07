Neymar estará fuera de las canchas por la lesión que sufrió durante la eliminación de Santos ante Palmeiras por la Copa de Brasil. El club brasileño confirmó que el delantero tiene una lesión de tipo 2A en el bíceps femoral derecho.

Según la información difundida, la recuperación demandará entre dos y tres semanas. Sin embargo, el objetivo es que el futbolista regrese después de la fecha FIFA ampliada de septiembre y octubre para asegurarse de que esté completamente recuperado.

De esta manera, quedó confirmada su ausencia para los dos partidos de la serie de cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

No estará ante Atlético Mineiro

Santos se enfrentará con Atlético Mineiro el 9 y el 16 de septiembre por los cuartos de final de la competencia continental. Neymar no podrá estar presente en ninguno de los dos encuentros.

La situación había sido anticipada la semana anterior por Cuca, quien ya había considerado probable la ausencia del delantero y había señalado que el equipo tendría que afrontar los partidos sin él.

El entrenador recordó que Santos ya había logrado competir sin Neymar durante su ausencia en el Mundial y sostuvo que volverían a trabajar para afrontar esta nueva situación.

Otros dos jugadores lesionados

El club también informó sobre las lesiones de otros dos futbolistas que se lastimaron durante el mismo encuentro ante Palmeiras.

Álvaro Barreal sufrió la misma dolencia que Neymar, aunque en su pierna izquierda. Lucas Veríssimo, en tanto, tiene un esguince en el tobillo derecho.

Pese a estas bajas, Santos consiguió posteriormente un triunfo importante en el Brasileirao. El equipo venció 3-2 a Internacional y alcanzó la duodécima posición en la tabla.

Ahora, el principal objetivo será esperar la recuperación de Neymar y afrontar los próximos compromisos sin una de sus principales figuras.