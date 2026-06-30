Brasil logró una trabajada victoria por 2-1 sobre Japón en Houston y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Aunque no sumó minutos en el encuentro, Neymar terminó siendo uno de los protagonistas de la jornada por un mensaje que publicó en sus redes sociales luego del triunfo de la selección brasileña.

El delantero del Santos aprovechó la clasificación de la Canarinha para responderle al matemático alemán Joachim Klement, quien había generado gran repercusión en las semanas previas al torneo con una serie de predicciones estadísticas sobre el desarrollo de la Copa del Mundo.

Klement había alcanzado notoriedad tras acertar, mediante un modelo matemático, los campeones de los tres últimos mundiales: Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. Sin embargo, su pronóstico para la actual edición no se cumplió.

Antes del partido, el especialista había pronosticado que Japón eliminaría a Brasil, apoyándose en el buen momento del seleccionado asiático y en antecedentes recientes, entre ellos una victoria amistosa sobre la Canarinha y otros triunfos frente a selecciones europeas.

Tras la remontada brasileña y la clasificación a la siguiente ronda, Neymar publicó un breve mensaje dirigido al matemático. "Sr. Joachim Klement... por favor inténtelo la próxima Copa", escribió con tono irónico.

La respuesta del futbolista no terminó allí. Horas más tarde, el modelo predictivo de Klement volvió a fallar cuando Países Bajos, seleccionado al que había señalado como futuro campeón del Mundial, quedó eliminado por Marruecos en la definición por penales durante los dieciseisavos de final.

Ante ese nuevo resultado, Neymar volvió a utilizar sus redes sociales para recordar el pronóstico equivocado del especialista. Citó su publicación anterior y escribió: "Erró de nuevo", acompañado por tres emojis de risa.

Con esas dos intervenciones, el delantero brasileño dejó en claro que sigue de cerca los análisis y pronósticos que rodean a la selección y aprovechó el triunfo de Brasil para responder con humor a una de las predicciones que no se cumplieron en el Mundial 2026.