Brasil sufrió un golpe durísimo en el Mundial 2026 y Neymar quedó en el centro de una imagen que marcó el final de una era. La Verdeamarela perdió 2-1 ante Noruega, quedó eliminada en octavos de final y, tras el partido, el delantero anunció que no continuará en la selección brasileña.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti no pudo sostenerse ante una Noruega que tuvo como gran figura a Erling Haaland, autor de los dos goles que sellaron la clasificación histórica del conjunto europeo a los cuartos de final. Neymar ingresó en el complemento y descontó de penal en tiempo de descuento, pero el tanto apenas alcanzó para alimentar una ilusión que se apagó segundos después con el pitazo final.

El final de una etapa

Una vez terminado el encuentro en el MetLife Stadium, Neymar primero saludó y felicitó a los jugadores noruegos. Luego se apartó del grupo, se arrodilló sobre el campo de juego y rompió en llanto. La escena reflejó el peso de una nueva frustración mundialista para uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de Brasil.

Después del partido, el delantero confirmó que fue su último encuentro con la camiseta de la selección. “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Comencé aquí y cierro aquí”, expresó, en referencia al mismo estadio donde había debutado con Brasil el 10 de agosto de 2010, ante Estados Unidos.

Un Mundial con poco margen

Neymar llegó a la Copa del Mundo con dudas físicas y condicionado por las lesiones que lo acompañaron durante las últimas temporadas. Ancelotti decidió sostenerlo dentro del plantel, aunque su participación terminó siendo reducida: apenas sumó minutos en dos partidos y cerró su recorrido mundialista con un gol.

La eliminación ante Noruega profundizó la sequía de Brasil en los Mundiales y dejó una postal fuerte para el fútbol sudamericano: Neymar, a los 34 años, se fue de la selección entre lágrimas, con un penal convertido y con la sensación de haber jugado su última función con la Verdeamarela.