Neymar quedó nuevamente en el centro de la escena, aunque esta vez por un episodio polémico fuera de lo futbolístico. Luego de la clasificación de Santos a los cuartos de final de la Copa de Brasil, el delantero protagonizó un tenso cruce con integrantes de Remo, incluido su presidente, Antonio Carlos Teixeira, conocido como Tonhão.

El conjunto paulista avanzó tras vencer 1-0 a Remo y, tras el encuentro, el astro brasileño tuvo un fuerte intercambio con jugadores y dirigentes del equipo rival cuando se dirigía hacia la zona de vestuarios.

Burlas y tensión tras la clasificación

Según medios brasileños, Neymar reaccionó ante los futbolistas de Remo recordándoles que habían quedado eliminados del torneo. Además, realizó gestos de burla y hasta bailó frente a los rivales, una actitud que generó enojo en el plantel y la dirigencia del equipo de Belém.

La situación también había tenido un antecedente dentro del campo de juego, donde el atacante respondió a los cánticos en su contra de los hinchas locales con gestos hacia las tribunas.

Duras críticas del presidente de Remo

Luego del episodio, el presidente de Remo lanzó fuertes declaraciones contra el futbolista brasileño. "El Santos no necesita de esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar", expresó Tonhão.

Además, agregó: "Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo".

Neymar fue clave en la clasificación

Más allá de la polémica, el delantero tuvo una participación determinante en el triunfo de Santos. Neymar ingresó en el segundo tiempo y, a los 28 minutos, asistió a Rony para convertir el único gol del partido y sellar el pase del Peixe a la próxima instancia de la competencia.

El atacante, que viene de disputar el Mundial, volvió a ser protagonista en Brasil, aunque esta vez por una situación que generó repercusiones dentro y fuera de la cancha.