Neymar protagonizó un particular cruce con los hinchas de Atlético Mineiro durante el triunfo 2-0 de Santos por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana. El futbolista no pudo jugar por una lesión en el bíceps femoral derecho que había sufrido dos semanas antes.

A pesar de no estar dentro del campo, el número 10 estuvo presente en el estadio Urbano Caldeira. Neymar observó el encuentro desde un palco ubicado justo por encima de la parcialidad visitante.

Las provocaciones de los hinchas

La ubicación permitió que los hinchas del Galo tuvieran intercambios directos con el futbolista. Las provocaciones estuvieron relacionadas principalmente con su lesión y con su ausencia en el partido.

Lejos de mostrarse molesto, Neymar respondió a las palabras de los visitantes y se lo vio riéndose. El brasileño también realizó gestos hacia la tribuna mientras celebraba el triunfo de Santos.

Las respuestas del brasileño

Neymar respondió con frases dirigidas a la parcialidad de Atlético Mineiro y aseguró que no jugaba contra equipos chicos. También sostuvo que, incluso sin sus rodillas, era mejor que todo el equipo rival.

Además, el futbolista afirmó que el resultado podría haber sido todavía más amplio si hubiese estado en el campo. Mientras tanto, continuó tirando besos y señalándose el escudo de Santos que llevaba en el buzo.

Santos pegó primero

Santos consiguió una victoria 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Sudamericana. El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles en el Mineirao.

Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, fue determinante para el triunfo del equipo paulista. El delantero aportó dos asistencias para los goles de Willian Arão en el primer tiempo y del uruguayo Christian Oliva en el segundo.