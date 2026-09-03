Neymar volvió a encender las alarmas en Santos. El delantero brasileño sintió molestias en el muslo derecho durante el partido ante Palmeiras y no regresó al campo para disputar el segundo tiempo.

La situación se produjo en una noche especialmente complicada para el Peixe, que empató 0-0 en Vila Belmiro y quedó eliminado de la Copa de Brasil. El conjunto paulista debía revertir el 3-0 sufrido en el encuentro de ida, pero no logró acercarse a la remontada.

Las molestias comenzaron a aparecer sobre el cierre de la primera parte. Neymar intentó continuar en el partido, aunque terminó mostrando evidentes signos de incomodidad y fue reemplazado después de ser evaluado durante el entretiempo.

Santos espera los estudios

La preocupación ahora pasa por conocer el alcance de la lesión. Neymar deberá realizarse estudios para determinar la gravedad de las molestias musculares y establecer cuánto tiempo podría permanecer fuera de las canchas.

El entrenador Cuca reconoció después del partido que la situación no era alentadora y dejó abierta la posibilidad de no contar con el futbolista en el próximo compromiso.

Santos deberá cambiar rápidamente el foco hacia el Brasileirao, donde necesita sumar puntos para alejarse de los puestos comprometidos de la tabla. Además, el equipo tiene por delante importantes desafíos internacionales.

En lo que va de la temporada, Neymar acumula 25 partidos, ocho goles y ocho asistencias. Sin embargo, sus reiterados problemas físicos vuelven a generar preocupación en un momento decisivo para Santos.