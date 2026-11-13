La minera canadiense NGEx Minerals concretó este jueves la escisión de su proyecto de cobre y oro Valle Ancho (Catamarca) y lo transfirió a la nueva compañía Valiente Resources, que comenzará a cotizar en la bolsa de Toronto el próximo lunes 16 de noviembre. La operación le permite a NGEx concentrar todos sus recursos y esfuerzos de exploración en Lunahuasi, su proyecto estrella en San Juan.

En concreto, el spin-out (una escisión corporativa que separa un activo para que funcione como empresa independiente) se instrumentó mediante un plan de arreglo bajo la ley canadiense. Según los términos, cada accionista de NGEx recibió una nueva acción de la compañía y un quinto de una acción de Valiente por cada título que poseía. Tras la operación, se emitieron 43.371.756 acciones de Valiente, que fueron distribuidas de forma proporcional entre los inversores.

El nuevo foco de NGEx: San Juan y el distrito Vicuña

Con Valle Ancho ya fuera de su estructura, NGEx queda enfocada en dos activos clave. Por un lado, Lunahuasi, un proyecto de cobre, oro y plata en San Juan del que es dueña al 100%. Por el otro, Los Helados, un yacimiento de cobre y oro en Chile donde tiene una participación mayoritaria del 69,1% y que opera en conjunto con Lundin Mining.

Ambos proyectos forman parte del Distrito Vicuña, una franja cordillerana que se extiende a ambos lados de la frontera y que también alberga la mina Caserones (Chile) y los depósitos Josemaría y Filo del Sol (San Juan). La jugada estratégica de NGEx apunta a consolidar su presencia en este distrito, donde el cobre sanjuanino se posiciona como el eje central de su estrategia a futuro.

El potencial de Lunahuasi

Lunahuasi se ha convertido en uno de los descubrimientos de cobre más relevantes de los últimos años en la cordillera. Los resultados de perforación difundidos por la compañía a lo largo de 2026 así lo confirman: en junio, un solo pozo interceptó 1.540 metros continuos con una ley de 1,17% de cobre equivalente. En julio, otro sondeo reportó 19 metros con una ley de 25,84% de cobre equivalente, uno de los valores más altos registrados en el proyecto.

En septiembre, las pruebas metalúrgicas dieron otro paso clave: se lograron recuperaciones de cobre de entre 92% y 94,2% y se eliminó más del 95% del arsénico de los concentrados, un obstáculo técnico importante para la comercialización del mineral. Estos resultados posicionan a Lunahuasi como un activo de clase mundial y explican por qué NGEx decidió liberar recursos de Valle Ancho para volcarlos de lleno a su desarrollo.

Qué pasa con Valiente Resources

Valiente Resources es la nueva compañía que hereda el proyecto Valle Ancho, un distrito de exploración de aproximadamente 1.180 kilómetros cuadrados ubicado entre Catamarca y Chile, cerca del cinturón aurífero de Maricunga. La empresa, que cotizará en la TSX Venture Exchange con el símbolo "VALX", tendrá una estructura propia para buscar financiamiento y continuar con las campañas de exploración en la zona.

Según los antecedentes públicos, Valle Ancho fue explorado en la década de 1990 y retomado por NGEx en 2019. En las campañas de 2021 y 2022 se confirmó un sistema de pórfido de cobre y oro en el blanco La Quebrada, con resultados como 596 metros con una ley de 0,50% de cobre equivalente, incluyendo 104 metros con 0,62%. También se registraron buenos valores de oro en el blanco Nordin (150 metros con 1,05 g/t).

El impacto para San Juan

Para la provincia, la operación es una señal de confianza en el potencial de Lunahuasi. Al separar Valle Ancho, NGEx libera recursos financieros y humanos que ahora se destinarán íntegramente a su proyecto sanjuanino, que ya cuenta con una campaña de exploración de Fase 5 en marcha con hasta ocho equipos de perforación y el desarrollo de una galería subterránea.

La escisión también deja a NGEx con una estructura más simple y enfocada, lo que podría facilitar futuras decisiones de inversión en Lunahuasi, un yacimiento que, por sus leyes y su escala, tiene el potencial de transformar la matriz minera de San Juan y consolidar al distrito Vicuña como uno de los polos cupríferos más importantes de la cordillera de los Andes.