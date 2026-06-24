NGEx Minerals confirmó un pozo de 1.540 metros continuos con una ley de 1,17% de cobre equivalente en el proyecto Lunahuasi, ubicado en San Juan. El resultado consolida al descubrimiento como uno de los más relevantes de la cordillera. El sondeo atravesó el sistema de alta sulfuración superior y se extendió hasta el yacimiento de pórfido adyacente. Desde los 196 metros de profundidad se identificó el intervalo mineralizado. En la zona Saturno, entre los 572 y los 660 metros, se detectó un bloque de 88 metros con 8,65% de cobre equivalente. Dentro de ese tramo, un núcleo de 15,65 metros arrojó 30,13% de cobre equivalente a partir de los 583,35 metros.

Por debajo de la Zona Saturno, el pozo registró una transición geológica. Los geólogos identificaron vetas tipo D cerca de los 400 metros, vetas tipo B hacia los 900 metros y vetas tipo A a partir de los 1.000 metros de profundidad.

A los 1.235 metros, la mineralización cambió de enargita a calcopirita y bornita, minerales del sistema de pórfido. Este contacto coincide con lo observado en el pozo DPDH027 a los 1.262 metros.

A partir de los 1.350 metros, la intensidad de las vetas aumentó al ingresar en un cuerpo de pórfido temprano, lo que elevó las leyes de cobre y oro. A los 1.512 metros, el sondeo encontró una brecha magmático-hidrotermal con alteración potásica y una red de vetas tipo A que ocupan hasta el 40% del volumen de la roca, con espesores individuales de hasta 40 centímetros.

En ese sector profundo, se recuperaron 501 metros con 0,73% de cobre equivalente, incluyendo un tramo de 156 metros con 1%. Por condiciones climáticas, la perforación se detuvo a los 1.736 metros, con el pozo abierto y en zona mineralizada.

Un segundo sondeo se ubicó en la parte alta de la meseta, 2 kilómetros al oeste y 670 metros por encima del primero. Atravesó una zona de alteración argílica avanzada hasta los 180 metros, interpretada como alteración generada por vapor cerca de la paleosuperficie.

Ese pozo intersectó 394 metros con 0,24% de cobre equivalente desde los 1.249 metros, y 48 metros con 0,39% desde los 1.580 metros hasta su finalización a los 1.643 metros, también en mineralización.

El cuerpo de brecha es similar a las brechas Fenix y Alicanto del yacimiento Los Helados, ubicado a 10 kilómetros al norte. Ese mecanismo de brechamiento genera leyes altas en proyectos como Filo del Sol.

La empresa realizó un ejercicio estadístico: si se limitaran las muestras de alta ley a un techo de 5% de cobre, el intervalo de 1.540 metros mantendría 0,52% de cobre y 0,90% de cobre equivalente. Esto indica que todo el sistema tiene una ley estructural homogénea.

La Fase 4 del programa de exploración acumuló 27.318 metros perforados en 32 pozos terminados. El laboratorio procesa las muestras de los últimos 9 pozos. Los resultados se utilizarán para diseñar la Fase 5, programada para finales de este año.