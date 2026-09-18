NGEx Minerals Ltd., la compañía canadiense que explora el proyecto de cobre, oro y plata Lunahuasi en San Juan, anunció una renovación en su cúpula directiva. William Rand, quien se desempeñó como director y presidente del directorio desde la creación de la compañía en 2019, se retiró de sus funciones.

Tras su salida, el directorio designó a Adam Lundin, quien ya era director de la compañía, como nuevo presidente del board. Además, nombró a Peter J. O'Callaghan como Lead Director y a Douglas Moore como nuevo director independiente, con efecto inmediato.

Como reconocimiento a su trayectoria, el directorio otorgó a Rand el estatus honorario de Chair Emeritus y Asesor Especial del directorio.

El legado de William Rand

Wojtek Wodzicki, presidente y CEO de NGEx, destacó la contribución de Rand: "En nombre del equipo de gestión, del directorio y en el mío propio, quiero agradecer a Bill por su extraordinario servicio a NGEx. Bill ha sido un asesor de confianza para mí desde el comienzo de mi carrera en la compañía, y su sabiduría, criterio y guía constante fueron una contribución importante al éxito de NGEx".

Adam Lundin, en tanto, agradeció a Rand en nombre de la familia Lundin: "Su experiencia y consejo han sido invaluables para la fundación del Grupo Lundin, y espero seguir avanzando con nuestra cartera de activos con Bill como Chair Emeritus".

Quién es Douglas Moore

El nuevo director de NGEx Minerals es un ejecutivo minero con más de 30 años de experiencia internacional en operaciones subterráneas, gobernanza técnica, ejecución de proyectos de capital y gestión de riesgos operativos en América del Norte y del Sur.

Actualmente se desempeña como gerente general de la mina Fruta del Norte de Lundin Gold en Ecuador, donde supervisa una de las principales operaciones subterráneas de oro del mundo, con aproximadamente 1.700 empleados. Moore es mentor del Programa Internacional de Mentoría para Mujeres en Recursos y posee una licenciatura en Ingeniería de Minas de la Universidad de Nevada, Reno.

Sobre NGEx Minerals

NGEx Minerals es una compañía de exploración de cobre y oro con sede en Canadá, enfocada en el proyecto Lunahuasi, ubicado en la provincia de San Juan, y en el cercano proyecto Los Helados, en la Región III de Chile. Ambos proyectos se encuentran dentro del Distrito Vicuña, que incluye la mina Caserones y los depósitos Josemaría y Filo del Sol.

La compañía posee el 100% de Lunahuasi y es socia mayoritaria y operadora del proyecto Los Helados, que mantiene un acuerdo de exploración conjunta con Lundin Mining. Lundin Mining también es propietaria y operadora de la mina a cielo abierto Caserones, ubicada a unos 17 kilómetros al norte de Los Helados.

Las acciones de NGEx Minerals cotizan en la TSX bajo el símbolo "NGEX" y en el OTCQX bajo el símbolo "NGXXF". La compañía forma parte del Grupo Lundin.